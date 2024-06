/GALERIE/ Český dům v Hamburku nabídne českým fotbalovým fanouškům prostor sdílet zážitky spojené se skupinovými zápasy národního týmu. Grand Opening se uskuteční už 21. června, další možnost k návštěvě budou mít zájemci v den zápasu s Gruzií 22. června, resp. s Tureckem 26. června. Připraven je bohatý doprovodný program za účasti hvězd tuzemské populární hudby, české pivo a občerstvení. Z kapacitních důvodů je nutné pořídit si na sítí www.ticketportal.cz předem voucher v ceně 10 eur, který slouží zároveň jako vstupenka i kredit na konzumaci.

Český dům v Hamburku | Foto: se svolením BB TravelMakers

„Čeští fanoušci patří ke světové špičce a zaslouží si zázemí, kde se mohou připravit, aby při zápase předvedli nejlepší výkon, a následně sdíleli své zážitky,“ vysvětluje účel CENTROPOL Českého domu marketingový ředitel CENTROPOLU Jiří Matoušek.

Roman Brulík, šéf společnosti TravelMakers, která Český dům a vše kolem něj organizuje, čeká příval fanoušků: „Očekáváme, že Hamburk bude zaplaven českými fanoušky a Český dům je pro ně ideálním místem, kde strávit chvíle před zápasem, nebo naopak rozebrat právě skončené utkání. Podařilo se nám sestavit program pro skvělou zábavu a parádní fanouškovskou atmosféru s českým pivem a regionální kuchyní. To vše jen 15 minut pěšky od Volksparkstadionu, kde se konají naše zápasy,“ pokračuje Brulík s tím, že k dispozici je vedle klasického vstupu v hodnotě 10 eur také speciální LEGENDS LOUNGE, která vzdává hold nejúspěšnějším vystoupením samostatné České republiky v rámci evropských šampionátů, tedy týmům z let 1996 a 2004. „Právě do barev a symbolů těchto let budou slavnostní prostory vyzdobeny, především však bude možno osobnosti obou úspěšných týmů potkat osobně,“ zakončuje Brulík.

Brány Českého domu v Hamburku se otevřou už den před zápasem s Gruzií, kdy je na programu Grand Opening. Další fanoušky přivítá v den zápasů českého národního týmu, tedy 22. a 26. června. Zahraje DJ, na pódiu se při rozhovorech vystřídají české fotbalové legendy, fanoušci budou moci soutěžit o dresy a další ceny od fotbalové reprezentace, vystoupí známí zpěváci a hudebníci jako Marta Jandová, Jakub Děkan, Marpo, Mirai, Chinaski, Support Lesbiens či Civilní obrana. Vstup bude možný jen občanům České republiky a v celém areálu jsou akceptovány pouze bezhotovostní platby.

„Tuto iniciativu rozhodně vítáme. Čeští fanoušci to mají do Německa blízko a očekáváme, že jich přijede opravdu hodně. Je skvělé, že se budou moct sejít na jednom místě, kde se dobře naladí na zápas,“ uvádí Petr Šedivý, mluvčí Fotbalové asociace ČR. „Zároveň má CENTROPOL Český dům výbornou polohu. Je jen kousek od stadionu a nemělo by se stát, že někdo kvůli dopravním komplikacím nestihne výkop zápasu. Pro naše příznivce je to výborná varianta, kde strávit čas a nasát atmosféru Eura 24 z jiné perspektivy.“