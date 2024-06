V Saúdské Arábii zmizel z očí, teď se ale znvou vrací do světla ramp. Fenomenální fotbalista Cristiano Ronaldo se jako první hráč v dějinách představí už na šestém mistrovství Evropy. Hvězda portugalský reprezentace, která se v Německu střetne i s Českem, míří jak jinak vysoko - turnaj chce ovládnout.

Portugalská hvězda Cristiano Ronaldo se na Euru potká s českou reprezentací. | Foto: Deník/Michal Bílek

Ronaldo se poprvé na kontinentálním šampionátu představil v roce 2004, Portugalci tehdy coby pořadatelská země nestačili ve finále na překvapení turnaje Řeky. Největšího úspěchu s reprezentací dosáhl na ME 2016, které tým z Pyrenejského poloostrova ovládl, když ve finále předčil domácí Francii. Devětatřicetiletý útočník saúdskoarabského an-Nasru drží také rekordy v počtu odehraných zápasů na závěrečném turnaji (25) a vstřelených gólů (14).

Góly Cristiana Ronaldo za Portugalsko:

Zdroj: Youtube

"Jsem hrdý na to, že si jako první hráč zahraju na šestém Euru. Jsem z toho nadšený, protože to dokazuje dlouhověkost mé kariéry. Je to ale jen pouhá kapitola toho, čeho Cristiano Ronaldo ve fotbale dosáhl. Mám radost a zároveň se cítím privilegovaný, že můžu národnímu týmu pomoci v naplnění cílů a ve snaze turnaj vyhrát, což je náš primární cíl," řekl Ronaldo v rozhovoru pro web UEFA.

Talentovaný kádr

Portugalci začnou turnaj za týden v Lipsku proti Česku, poté je ve skupině F čeká Turecko a nováček na velkém turnaji Gruzie.

"Pevně věřím, že tohle mužstvo přinese portugalským fanouškům spoustu radosti, počínaje tímto Eurem. Podle mého názoru je nejlepší generace hráčů vždy ta, která vyhrává trofeje. Doufám, že tento výběr zvítězí, protože kádr je neuvěřitelně talentovaný," uvedl pětinásobný držitel Zlatého míče.

Talent samotný však podle něj na celkový triumf nestačí. "Rozhoduje řada dalších věcí. Máme vše potřebné k tomu, abychom vyhráli. Půjdeme ale postupně a s přesvědčením, že můžeme zvítězit. V roce 2016 jsme dosáhli historického výsledku jak z hlediska portugalského, tak i světového fotbalu. Nohama zůstáváme pevně na zemi, hlavami se ale díváme nahoru s vědomím, že je možné Euro vyhrát," mínil někdejší hráč Sportingu Lisabon, Manchesteru United, Realu Madrid a Juventusu Turín.

Kouč Roberto Martínez, který převzal Portugalce letos v lednu, oceňuje Ronaldův přínos pro národní tým. "Když jsem s ním před březnovou kvalifikací mluvil, uvědomil jsem si, že to, co ho dělá tak odlišným od ostatních, je jeho hladovost. Cristiano je připraven dát národnímu týmu cokoli, co potřebuje," řekl Martínez v podcastu FIVE anglické legedny Ria Ferdinanda.

Ronaldo prý není mentálně vyhořelý, přestože mu táhne na čtyřicítku a všechno už vyhrál. "Přijde na trénink a všechno, co dělá, má smysl. Pro mladé kluky není lepší příklad než někdo, kdo odehrál 200 mezinárodních zápasů a stále je posledním hráčem, který opouští tréninkové hřiště. To jsou aspekty, které z vás dělají perfekcionistu. Tento vliv se přenáší daleko za hranice toho, co dokáže na hřišti," dodal portugalský trenér.