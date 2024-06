Zatímco proti Portugalsku vsadil tým Ivana Haška na urputnou defenzivu, proti Gruzii tomu bylo naopak. Výsledek 1:1 sice není optimální, ale výkon patřil za poslední dobu k těm lepším. Teď to musí reprezentace potvrdit v klíčovém souboji proti Turecku.

Utkání skupiny F mistrovství Evropy ve fotbale: Gruzie - Česko, 22. června 2024, Hamburk, Německo.

Bránit, bránit, bránit. Tak nějak vypadal obraz hry v úvodním duelu Česka na Euru proti Portugalsku. Hluboký blok a rezignace na jakýkoliv presink. Směrem dopředu nebyla síla ani kvalita. Haškovi svěřenci to měli všude daleko a za svůj předvedený výkon schytali kritiku, byť proti favoritovi sahali po bodech.

Bylo jasné, že proti Gruzii se musí prezentovat jinak. Přišly změny v sestavě a bylo to o něčem jiném. Češi byli víc na míči, k vidění byly i pěkné kombinace. V první půli si často bral míč Václav Černý, který naskočil místo nemocného Antonína Baráka na pravém křídle. Seskakoval si níž a snažil se vymýšlet akce. Často z toho byly narážečky s kolegy Schickem, Hložkem či Součkem. Dostal se i do jedné zajímavé pozice, kterou ale překombinoval a byl z toho ofsajd. Měl pálit dříve - jeho „obalovačka na zadní“ tam chyběla.

„Snažil jsem se tam dát něco svého, být nebezpečný. Ne vždy to vyšlo. Kdybych to trefil, tak by to byl krásný gól, ale asi jsem měl střílet víc. Byli jsme připravení, že budeme hrát do plného bloku a nebude prostor se uvolnit,“ říkal po utkání Václav Černý.

Také Patrik Schick ukázal kvalitu, když si v nastavení první půle přebral míč mezi dvěma strážci. Jenže bolest Čechů byla zakončení. Vylámali si zuby na brankáři Mamardashvilim - Schick dvakrát, Hložek dvakrát. Ukázalo se, že kanonýři nejsou v top formě.

26 střel na výhru nestačilo

České reprezentaci vyšla první půl hodina, v té byla nebezpečná a měla největší šance. Ve druhé půli naopak držela míč a snažila se otevřít obranu Gruzie. To se jí však příliš nedařilo. Do vápna nepřicházely ani přesné centry. Mnohdy to chtělo hru zrychlit.

I tak vyprodukoval národní tým 26 střel, z toho 11 mířilo na bránu. K výhře to však oproti předpokladům nestačilo. Češi hrozili také ze standardek. Po jednom z jedenácti rohů udeřili, dvě velké šance včetně neuznaného gól přišly po dlouhých autech Vladimíra Coufala. Celkově mělo Česko xG (statistika, která udává počet očekávaných gólů) 3,45, což bylo suverénně nejvíce ze všech na turnaji.

V hlavní roli VAR, rukama se fotbal (ne)hraje. Češi mají bod, Hranáč opět smolař

Jak už pod Haškem bývá zvykem, hře pomohli také střídající hráči. Lingr byl u gólu, Matěj Jurásek zase zkoušel přecházet přes soupeře při situacích jeden na jednoho, vložil tam také patičku, Krejčí zase zkoušel nůžky. Sobotní duel s Gruzií se dá zhodnotit jako nejlepší výkon pod tímto koučem, byť nebyl za tři body.