Utkání skupiny E kvalifikace mistrovství Evropy ve fotbale: Česko - Moldavsko, 20. listopadu 2023, Olomouc. Tomáš Souček z ČR. Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Český tým z pohledu tržní ceny hráčů:

Češi do Německa přivezli nejmladší tým na turnaji, a také jeden z nejlevnějších. Pokud jde o soupeře ve skupině F, má dražší kádr nejen hvězdami nabité Portugalsko (to je v rámci celého Eura třetí hned za Anglií a Francií), ale také Turecko. Těsně za Českem je Gruzie, ta má ovšem v týmu alespoň obletovaného Kvaraccheliju alias Kvaradonu za dvě miliardy. Národnímu týmu podobně výrazná hvězda – co do tržní ceny – schází, ale pro řadu mladých reprezentantů může start na Euru znamenat citelný vzestup hodnoty i zájmu ze strany západoevropských klubů.