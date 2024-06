Fotbaloví reprezentanti dovolili fanouškům nahlédnout do české kabiny na mistrovství Evropy v Německu. Pusu na špacír si pustili útočníci Jan Kuchta a Mojmír Chytil, kteří v zábavném videu propálili pikantnosti z národního týmu. Na spoluhráčích nenechali nit suchou.

Čeští reprezentanti jsou v dobré náladě. Mojmír Chytil propálil na spoluhráče nějaké pikantnosti | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jeden je sparťan, druhý slávista. Na klubové úrovni jsou největšími rivaly, v národním dresu ovšem táhnout za jeden provaz. Když útočníci pražských „S“ Kuchta a Chytil měli poodhalit něco ze soukromí českých reprezentantů, bylo vidět, jak dobře si rozumí.

Ve vtipném videu na oficiálním YouTube kanále UEFA prozradili na spoluhráče jejich nešvary. A kdo to nejvíc odskákal? Chytilův parťák ze Slavie David Zima, jehož nominace na Euro spustila vlnu kritiky vzhledem k jeho formě.

České reprezentanty dojalo video ke dni otců:

Zdroj: Youtube

„Nejhůř se obléká Zimič,“ vypálil bez přemýšlení Chytil a Kuchta přikyvoval. „Souhlasím, nechtěl jsem nikoho propálit, ale je to určitě Zimič,“ smál se na úkor obránce, ze kterého se očividně nestal modeman ani přesto, že část kariéry strávil v Itálii.

Zima prý dělá i největší hluk při jídle. „Mám to říct?“ mrknul šibalsky Kuchta na Chytila. „Je to Zimič,“ jedním dechem dodal útočník mistrovské Sparty. „Úplně si mi to vzal z pusy,“ rozesmál se Chytil.

Kladiváři největší dříči

Marně si lámali hlavu s tím, kdo je každý den jako první na snídani. Oba evidentně nejsou ranní ptáčata.

„Já chodím na 9:30, takže nevím,“ pokrčil rameny Chytil. „Myslím si, že jsou to ti, co už mají děti, tipnul bych Venca Černý,“ uvažoval Kuchta.

Ten na sebe propálil, že po ránu nemívá vždy dobrou náladu. „Jsem spáč a když máme ráno nějaké povinnosti, tak se mi nechce moct vstávat. Ale takových je nás víc,“ zubil se.

So-check, Tso-fal nebo Do-dyair-a? UEFA před Eurem učí výslovnost českých jmen

Řeč přišla i na fotbalové věci. Kuchta s Chytilem se shodli na tom, že mezi největší dříče patří Tomáš Souček a Vladimír Coufal. „Jsou to oba kluci West Hamu,“ přikyvovali.

Nejlepší levačku mají bratři Juráskové a střelec Patrik Schick, který laboruje se zraněným lýtkem. „A nejlepší pravačku máme my dva, nikdo lepší tady není,“ rozesmáli se na celé kolo.

Snad českých fotbalistům vydrží dobrá nálada i po středeční rozhodující bitvě o postup s Tureckem.