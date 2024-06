/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Když na ně narazíte, určitě je nepřehlídnete. Parta fanoušků české reprezentace vyráží na výjezdy v zajímavých převlecích. A ty střídají. Dospěli, zkušení a úspěšní chlapi se jezdí na fotbal vrátit do dětských let. A daří se jim to.

„Jednou jsme zabloudili do obchodu a nebylo tam nic normálního k oblečení,“ začal se smíchem jeden ze skupinky fanoušků, která si přála zůstat jmenovitě inkognito.

Parťáci a úspěšní podnikatelé spolu vyráží na finálové turnaje od roku 1996, kde oslavili s českými fotbalisty historické stříbro. „Fotbalově bylo nejlepší, ale my vzpomínáme na všechny. Už to hrozně splývá, ale máme spoustu nezapomenutelných zážitků. Byli jsme v několika televizních vstupech, zavírali jsme vždycky fanzony, zastavili jsme dopravu v Basileji. V Krakově se s námi fotily nějaké asijské missky. V Toulouse jsme šli mezi Iry, ti mě semkli a nikdo mě nemohl vytáhnout. Byla z toho obrovská párty a sami mě pak ve čtyři ráno odvezli na hotel,“ vypočítával bubeník skupinky.

Výsledek a předvedená hra týmu je samozřejmě důležitá. Nicméně tito fanoušci si to jedou hlavně užít. „Je to pro nás ideální reset. Máme rádi relaxaci, odpočinek a chceme zmizet ze všedního života, který je plný spěchu a stresu. Chceme se uvolnit a neřešit práci. Jak máme kostýmy, tak jsme inkognito a můžeme si to užít naplno. Vrátíme se do dětských let,“ popisuje s tím, že věkově i geograficky jde o různorodou skupinku, jejíž členové se potkali na vojně či vysoké škole.

„Zařádíme si, vyfotíme se s lidmi. Přinášíme radost sobě a je pozitivně nabíjíme,“ dodal s úsměvem.

Od Eura 1996 nevynechali jediný zápas české reprezentace. „Celou dobu se na to těšíme. Musel by přijít nějaký infarkt nebo něco takového, abychom nejeli,“ potvrdil muž menší postavy.

Nechyběli tak ani v Lipsku na duelu s Portugalskem či v Hamburku na Gruzii. Na ten vyrazili v hodně zajímavých kostýmech. K vidění byl spiderman či jiní superhrdinové. Bubeník měl overal v barvách české vlajky. Některé kostýmy mají dokonce ušité na míru.

„Jsme vždycky vybavení. Teď nás bohužel nepustili do fanzony s bubnem, dříve to bylo normální, že jsme s ním mohli všude. Je to čím dál přísnější, ale já to chápu,“ řekl „mluvčí“ skupiny.

Není lepší zábava než v Hamburku

V přístavním městě zůstávají i pro klíčový středeční duel s Tureckem. „Ještě za námi přijedou i další. Zatím se nám výkony líbí a my vždy věříme. Pro někoho to může být sci-fi, ale třeba dojdeme až do finále. Časy Poborského a spol jsou sice pryč, ale teď máme mladý tým, který má budoucnost. Škoda, že jsme zatím nevyhráli, ale doufejme, že postoupíme, ať jsme tady co nejdéle,“ hlásí.

Ve volném čase pak mají v plánu si sportování či procházku po městě a památkách. Samozřejmě nesmí chybět zábava. „Ulice Reeperbahn je nejlepší v Evropě. Není lepší zábava než v Hamburku. Určitě bude naším cíle. Jsme tady od toho, abychom všechno prubli,“ smál se.

A další cíl? Třeba mistrovství světa v Americe za dva roky. „My se tam podíváme i bez reprezentace. Létáme také na mistrovství světa v hokeji, NHL či soukromým letadlem na zápasy Sparty v Evropě. Jsme srdcaři a požitkáři. Jezdíme kvůli atmosféře, baví nás potkávat lidi. Je důležité se pobavit, od toho sport je. Nicméně, kdyby se Češi na šampionát dostali, byl by to ideální důvod navíc. Mrzí nás, že se nedostáváme na mistrovství světa, výletů by bylo víc,“ prozradil.

Fanoušci se bavili v českém domě, pochod dorazil směr stadion

Nicméně skupinka uvítá, když UEFA nebude experimentovat, jako tomu bylo v roce 2021, kdy se uskutečnil turnaj v jedenácti zemích. „Tehdy to hrozně ztratilo, když to nebylo ucelené na jednom místě,“ uzavřel.