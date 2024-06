Dva následující zápasy Eura čekají českou reprezentaci na stadionu v Hamburku s názvem Volksparkstadion. Za sebou má několik inovací, otáčeli jej a dokonce na něm najdete stopy druhé světové války. Jaká tajemství skrývá? Kdy si na něm Češi vylámali zuby a kdy naopak slavili?

Stadion Volksparkstadion, 22. června 2024, Hamburk, Německo. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Tady tekly v roce 2006 slzy Pavla Nedvěda a spol. Konec jedné éry a silného českého výběru na šampionátu v Německu… K tomu ale až později.

Ligové zápasy na stadionu v Hamburku může navštívit 57 000 lidí a i přes to, že slavný německý klub hraje od sezony 2017/18, kdy poprvé v historii sestoupil z Bundesligy, pouze druhou nejvyšší soutěž, bývá vyprodáno. Jenže na mistrovství Evropy bude kapacita snížená. Dva sektory jsou na stání, což na mezinárodní utkání není povoleno.

Pro fanoušky je důležitá informace také ta, že v okolí stadionu nezaparkují, a musí tak využít okolní dopravu. Z nejbližší stanice metra půjdou pěšky přibližně 20 minut.

Z ruin stadion

Vraťme se ale zpět do historie stadionu, který je situován do modré barvy domácího HSV. Původní stadion, který stál na místě toho dnešního, jenž hostí další z velkých zápasů, nesl jméno Bahrenfelder Stadion a byl otevřen v roce 1925. Následně byl v letech 1951-1953 přestavěn a přejmenován na Volksparkstadion. Na tom by nebylo nic zajímavého, jenže… Částečně byl rekonstruován z materiálů, které pocházely z ruin po bombardování během druhé světové války, kdy bylo zničeno mnoho budov a oblastí v Hamburku včetně čtvrti Eimsbüttel. Právě některé materiály byly použity a efektivně využity k modernizaci stadionu.

Tehdy měl stánek kapacitu 76 000 míst. Ta šla ale postupně dolů. Nejprve na 61 000 míst a v letech 1998-2000 získal stadion do vlastnictví tým Hamburger SV, který jej otočil o 90 stupňů, opět modernizoval a pojme nyní 57 000 míst.

Česká stopa

To už si jej vyzkoušeli také čeští fotbalisté. Bylo jich hned osm, kteří to dotáhli do áčka. Každému se asi hned vybaví Tomáš Ujfaluši, který právě v roce 2000 do celku z přístavního města zamířil a strávil v něm na novém stadionu čtyři roky. Kromě něj zanechal velkou stopu v HSV také David Jarolím, kterým tam působil 9 let a byl kapitánem. Mimo ně oblékli tento dres také Marek Heinz, Milan Fukal, David Rozehnal, Petr Jiráček, Jaroslav Drobný a Miroslav Štěpánek.

V té době ještě na stadionu počítaly slavné hodiny čas, po který Hamburk nesestoupil z Bundesligy. V roce 2018 však byly přetočený na dobu vzniku klubu.

„Lidé v Hamburku žijí fantasticky fotbalem a budou náročnější, chtějí se dostat zpět,“ nechal se slyšet Tomáš Ujfaluši.

Box Klička či koncert Michaela Jacksona

Svatostánek hostil také několik zajímavých akci. V roce 1974 mistrovství světa, které domácí tým opanoval, v roce 1988 semifinále mistrovství Evropy mezi Německem a Nizozemskem. Pět zápasů mistrovství světa v roce 2006 včetně čtvrtfinále. Kromě toho se na něm pořádají také koncerty - zahráli si tady Michael Jackson, Coldplay či Rolling Stones.

V roce 2011 jej pak vyprodal boxerský zápas mezi Vladimírem Kličkem a Davidem Hayem - Kličko zvítězil a sjednotil tituly v těžké váze.

Českým fanouškům možná utkvěla v paměti nepříjemná vzpomínka na MS 2006 a utkání proti Itálii, které prohrál výběr Karla Brücknera 0:2 a vypadl ve skupině, když za sebou sice nechal USA, ale na jeho úkor postoupila Ghana. Tehdy se plakalo, všichni smutnili. Věděli, že bylo na víc, ale zranění a karty tomu nenapomohly.

„Nezapomenutelné bylo, když jsem se v roce 2006 na mistrovství světa v Hamburku dostal za českou reprezentaci na pár minut na trávník proti Itálii. Když jsem se rozcvičoval, podpora od fanoušků HSV byla úžasná," vzpomínal bývalý hráč Hamburku David Jarolím pro ČTK.

O to veselejší vzpomínka pak je z roku 2010, kdy na tomto stadionu vyhrál s Atlétikem Madrid Evropskou ligu Tomáš Ujfaluši.

Další dobré vzpomínky může přidat tým Ivana Haška. Bude k tomu mít dva pokusy. První dnes proti Gruzii, druhý ve středu s Tureckem.

„Pro naše fanoušky Německo vyšlo úplně ideálně, o to víc, že je to Hamburk. Je super, že tam odehrajeme dva zápasy. Jsem za to rád. Myslím, že se fanouškům bude líbit. Je to krásné město na vodě, je tam čisto, na každém kroku parky. Já bydlel v zeleni kousek od přístavu. Je to hodně podobné Skandinávii,“ řekl David Jarolím.

Bez tréninku

Ještě před letošním turnajem prozradil, že při jeho působení v Hamburku byl problém s trávou z důvodu malého množství světla proudícího na ni. Nicméně ani Češi si jej den před prvním utkáním s Gruzií, jak bývá normálně zvykem, nevyzkoušeli. „UEFA chce šetřit trávník, proto nás o změnu požádala a my jsme jí vyhověli,“ sdělil mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Jaký to bude mít vliv se teprve uvidí, nicméně Češi si pochvalovali atmosféru už v Lipsku, kam na Portugalce přišlo 38 421 diváků. Jaká atmosféra, a hlavně výsledek budou tentokrát?