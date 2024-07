Šestnáctiletý Španěl Lamine Yamal se raduje z gólu v semifinále ME proti Francii.

Během fotbalového Eura si plnil školní povinnosti. Šprtal se, dělal domácí úkoly a úspěšně složil zkoušku. A taky se stihl stát nejmladším střelcem v historii mistrovství Evropy. Teprve šestnáctiletý Lamine Yamal jedním z nejhezčích gólů letošního turnaje pomohl Španělsku v utkání s Francií k postupu do finále. Zázračný mladík z Barcelony překonal Pelého a sklízí obdiv světových legend.

Španělský fotbalista Lamine Yamal vstřelil v semifinále Eura proti Francii (2:1) výstavní gól, kterým se zapsal do dějin. Ve věku 16 let a 362 dní se stal se nejmladším střelcem v historii velkých turnajů. Překonal tak rekord slavného Brazilce Pelého, ten skóroval na mistrovství světa 1958 ve věku 17 let a 239 dní.

Senzační teenager zavelel v 21. minutě k obratu. Míč si navedl na levačku a úchvatnou střelou z dvaceti metrů vyrovnal na 1:1. Španělsko tak nasměroval k postupu do finále.

„Moc jsem o tom nepřemýšlel, prostě jsem to zkusil a vyšlo to. Hlavní je, že jsme ve finále a jdeme si za titulem,“ culil se španělský hrdina.

„Kdybych takhle uměl v šestnácti střílet, možná by moje kariéra byla ještě lepší,“ smál se ve studiu České televize bývalý reprezentant Michal Kadlec. „Je to extrémní talent,“ žasl další někdejší reprezentant Tomáš Ujfaluši.

V tomhle věku by měl být doma

Z gólové parády talentovaného klučiny z Barcelony, který oslaví sedmnáctiny den před nedělním finále, byly paf i světové legendy.

„Neuvěřitelné. Celý turnaj o něm mluvíme a říkáme, jak je to směšně nízký věk. Tohle dokázat… to je prostě nehorázné,“ nechápal bývalý kanonýr Alan Shearer ve vysílání BBC One.

„Takhle pozdě by neměl být v noci ani vzhůru, natož aby hrál semifinále mistrovství Evropy,“ vtipkoval nejlepší střelec historie Premier League.

Španělská hvězdička, která debutovala v dresu Barcelony v pouhých patnácti letech, si vysloužila jen slova uznání. „Tenhle kluk předvádí v tomhle věku nevídané věci,“ zíral Rio Ferdinand, bývalý anglický reprezentant.

Jisté je, že Yamal má nakročeno k zářivé kariéře. „Ten kluk je podle mě další superhvězda,“ měla jasno anglická ikona a komentátor BBC Gary Lineker.