Fotbalový rozhodčí se takřka nikdy nezavděčí oběma stranám. Zvláště když jedna z nich je po závěrečném hvizdu vítěznou a druhá poraženou. A bylo tomu tak i po finále mistrovství Evropy v Berlíně.

V něm Španělé nakonec dovedli do úspěšného konce boj s Angličany, který v prvním poločase nudil, avšak v tom druhém se rozjel v dramatickou bitvu, kterou rozhodl až v 86. minutě gól Oyarzabala.

Letexier zvládl zápas podle mnohých na výbornou, pozitivní ohlasy na jeho výkon se ozývaly ze všech koutů Evropy včetně poražené Anglie.

Jednu věc ale mnozí Angličané těžce nesou. Po zmíněné vedoucí brance Španělů měli ještě zbývající čas do uplynutí devadesáti minut plus hlášené čtyřminutové nastavení na to, aby nebyla i vítěznou.

Právě ono nastavení je jim však trnem v oku. Mělo být totiž podle nich výrazně delší. „Když jsou nastaveny čtyři minuty, mělo by se i čtyři minuty hrát. Ne se tři minuty válet po hřišti,“ narážel jeden z anglických fanoušků na to, že se celý nastavený čas nehrálo.

Jen se váleli

A v podobném duchu se nesou i další příspěvky. „V prodloužení se nehrálo ani minutu!“ rozčiluje se jiný z fanoušků. „Čtyři minuty prodloužení, minuta fotbalu, zbytek se válí,“ hněval se další.

Někteří zacházeli i k peprnějším výrazům. „Několik faulů v prodloužení, ale rozhodčí to ukončil ještě před koncem 94. minuty. Blbec,“ měl jasno další z těch, kteří byli ve finále na straně Angličanů.

Na konečném výsledku to už ale nic nezmění. Angličané budou mít další možnost získat vytouženou trofej z vrcholné fotbalové akce, na kterou už čekají bezmála šedesát let, za dva roky na mistrovství světa.