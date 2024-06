Jeden zápas v Lipsku a dva v Hamburku odehrají čeští fotbalisté v rámci základní skupiny EURA 2024. Co byste při návštěvě těchto měst neměli minout a jaké očekávat ceny?

Patrik Schick si během své kariéry zahrál i za Lipsko. | Foto: se svolením CPA

Lipsko je pro české fanoušky dostupnější a tým Ivana Haška tam čeká nejatraktivnější soupeř – Portugalsko. Avšak také do Hamburku se chystá početná výprava na podporu národního týmu v bitvách proti Gruzii a Turecku.

Velká podpora fanoušků se očekává při prvním střetnutí české fotbalové reprezentace na EURU. Dějištěm je Lipsko, které je v pohotové dojezdové vzdálenosti (z Prahy autem 2,5 hodiny). Město velice dobře zná kanonýr Patrik Schick, který si v týmu zdejšího Red Bullu střihl roční hostování.

Lipsko Spolková země: Sasko

Počet obyvatel: 630 000

Cena jízdenky na MHD: denní 9,20 eur; jedna jízda 3,20 eur

Kapacita fanzóny: 4 000 fanzóna, 8 000 projekce

Pro fanoušky nabízí největší saské město několik možností, jak si zkrátit čas při čekání na ostrý start mistrovství. Jistotou je historické centrum se starou radnicí. Milovníci hudby pak mohou zamířit do kostela svatého Tomáše, který je spojen s Johannem Sebastianem Bachem, který je v něm také pohřben.

Další památku ocení především zájemci o válečnou historii. Völkerschlacht-denkmal je památníkem krvavé Bitvy národů u Lipska, v níž spojenecká koalice v říjnu 1813 rozdrtila Napoleona. Pokud vyrážíte s dětmi, je variantou Lipská ZOO.

Stadiony pro fotbalové Euro. Čeští fanoušci budou mířit do Lipska a Hamburku

Mezi nejstarší restaurace pak patří Auerbachs Keller, kterou proslavil Goethe a dílo Faust. Vychutnat si zde můžete tradiční německou kuchyni. Zatímco ve fanzóně při mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě stálo pivo 110 korun, v Německu normálně zaplatíte průměrně za pivo 6 eur. Za hlavní chod pak od 10 eur výš.

Pokud chcete zamířit v Lipsku do fanzóny, najdete ji na Augustově náměstí v centru města. Přinese přímé přenosy všech 51 zápasů na velkoplošné obrazovce. K dispozici bude fontána s vodou zdarma.

Reeperbahn i rybí speciality

V Hamburku už výjezd na utkání svádí k přespání (z Prahy autem asi 6 hodin). Na internetu bylo možné ještě dva týdny před utkáním Čechů s Gruzií sehnat ubytování přibližně za tři tisíce na dvě noci pro dvě osoby. A to i v blízkosti centra, kde je možné vidět několik zajímavých památek či si užít také noční život.

Hamburk Spolková země: Hamburk

Počet obyvatel: 1 900 000

Cena jízdenky na MHD: denní 8,80 eur; jedna jízda 3,90 eur

Kapacita fanzóny: 11 000 fanzóna, 40 000 projekce

Pokud zůstaneme u něj a rádi vyrazíte, tak nesmíte vynechat slavnou Reeperbahn ve čtvrti St. Pauli, která je centrem nočního života. Na své si zde přijdou také fanoušci Beatles. Právě tahle skupina tady v 60. letech zahájila cestu za slávou.

K tomu, co navštívit, by mohl říct své také bývalý reprezentační obránce Tomáš Ujfaluši, který v Hamburku strávil podstatnou část své kariéry. Přesně tři a půl roku.

Fotbalové Euro 2024: Kdy hrají Češi, nominace, program, skupiny, stadiony

Každopádně byste před nebo po utkání neměli vynechat přístav, kterým je Hamburk proslulý. V nabídce jsou také okružní plavby, které zaberou jen hodinu, či dvě. Navštívit můžete také Miniatur Wunderland, kde najdete zmenšené železniční tratě, modely měst, vesnic, letiště či vesmírnou stanici.

Ikonická je také historická část města plná kanálů a cihlových skladišť Speicherstadt. Každou neděli dopoledne, což vychází den po utkání s Gruzií, můžete vyrazit na rybí trh.

Cena piva: kolem 6 eur/150 Kč

Hlavní chod v restauraci: od 10 eur/250 Kč

Typické jsou pokrmy: Fischbrötchen – rybí sendviče, kde máte nakládané sledě, cibuli, kyselou okurku. Nebo třeba Brathering – smažený sleď v malé bagetě. Deichstraße je pak nejstarší ulice v Hamburku, navíc ukrývá hezké restaurace a kavárny.

Do fanzóny Heiligengeistfeld musíte do St. Pauli. Pro cestování po Hamburku si můžete zřídit Hamburg Card (11,90 eur), s níž získáte možnost neomezeně cestovat po městě a také slevy do více než 150 míst, atrakcí a památek. Kromě toho se dá po Hamburku pohybovat na vypůjčených kolech.