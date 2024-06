Dal gól, do historie mistrovství Evropy se zapsal jako nejstarší střelec, přesto mu zbyly jen oči pro pláč. Fotbalisté Chorvatska se po remíze 1:1 s Itálií na 99,9 procent přiblížili konci na šampionátu. A nad reprezentační kariérou osmatřicetiletého Luky Modriče se stahují mračna. Po utkání se chorvatská legenda dočkala uznání od italského novináře, který Modriče poprosil, aby s fotbalem nekončil.

Chorvatský kapitán Luka Modrič | Foto: ČTK/AP Photo/Manu Fernandez

Když po závěrečném hvizdu vstřebal šok z vyrovnávacího gólu od Italů v 98. minutě, který Chorvaty nejspíš připravil o postup do osmifinále Eura, nakráčel Luka Modrič před novináře. Bylo mu jasné, že budou padat nepříjemné otázky, i ohledně jako budoucnosti. Jeden z italských novinářů na tiskovce Modriče zaskočil. Nepoložil mu dotaz, ale prosbu.

Italský novinář zaskočil Luku Modriče:

Zdroj: Youtube

"Chtěl bych vám poděkovat nejen za dnešní večer, ale i za to, co předvádíte celou svoji kariéru. Zase jste dokázal, že jste špičkový hráč," složil mu kompliment. "Chtěl bych vás požádat, abyste nikdy neskončil, protože jste jeden z nejlepších hráčů, jaké jsem kdy komentoval. Děkuji," dodal.

Hvězda ještě nehodlá končit

Překvapený Modrič, který je doma národním hrdinou, se pousmál a poděkoval. Bylo vidět, že ho milá slova potěšila. "Z celého srdce bych vám chtěl poděkovat, vážím si toho," odpověděla novináři ikona Realu Madrid. "Také bych chtěl hrát věčně, ale jednoho dne budu muset pověsit kopačky na hřebík."

Novináře, ale i chorvatské fanoušky pak uklidnil. "Budu dál hrát, i když nevím, jak dlouho ještě," naznačil, že ještě nešlo o jeho derniéru. "Uvidíme, teď na tyhle příběhy není čas," dodal chorvatský lídr, který dovedl reprezentaci ke stříbru a bronzu na dvou světových šampionátech.

Slzy rekordmana Modriče. Chorvatsko přišlo o postup v nastavení, Itálie slaví

Na letošní Euru ale další kov asi nepřidá. Postup ze třetího místa se totiž rovná zázraku, muselo by dojít k souhře hned několika okolností. "Bojovali jsme až do konce, ale dnes se k nám fotbal zachoval nemilosrdně. Bylo to hodně kruté, ale to součást fotbalu. Často vám vykouzlí úsměv, ale jindy vás zase hodně rozesmutní jako dnes, když jsme ztratili výhru tímhle způsobem. Ten gól jsme si nezasloužili. Nevím, kde vzal rozhodčí osm minut. Bojovali jsme, ale fotbal se k nám zachoval krutě," litoval rodák ze Zadaru.