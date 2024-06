close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Utkání skupiny F mistrovství Evropy ve fotbale: Portugalsko - Česko, 18. června 2024, Lipsko, Německo. (zleva) smutek po zápase Vladimír Coufal z Česka a Tomáš Souček z Česka.

Portugalsko–Česko 2:1 (neodpískaný faul před gólem)

Skandál, zářez, krádež. Nejen čeští fanoušci měli po zápase s Portugalskem jasno v tom, že italský sudí Marco Guida se zásadně podílel na porážce národního týmu. Asi není potřeba podrobně připomínat, o co šlo: rozhodčí už v nastaveném čase druhého poločasu (za stavu 1:1) přehlédl jasný faul na Davida Douděru, zákrok ale neodpískal a Portugalci z následného protiútoku vsítili vítězný gól. Zuřili nejen Češi, ale i zahraniční experti se hodně divili.

„Přestupek to byl, šlo o bezohledné strčení a měl být nařízen přímý volný kop a žlutá karta,“ komentoval to pro Deník bývalý ligový rozhodčí Michal Křepský. V podobných případech však do hry nemůže zasáhnout video, to by muselo jít o vážnější přestupek. „Nebylo to na červenou, ani v pokutovém území, takže VAR reagovat nemůže, nejednalo se ani o surovou hru,“ dodal Křepský. Celkově Guidův výkon v utkání chválil, sudí podle něj duel zvládl, všechno bohužel zhatila osudná minela v závěru.