Zásadním způsobem zasáhli do vývoje evropského šampionátu v Německu. Rozhodčí na Euru natropili tolik malérů, že to snad ani není možné. Největší hříšníci už jsou za trest doma (na dovolené), stejně jako čeští fotbalisté, které sudí významně zařízli hned ve dvou případech. Ukradli jim zápasy s Portugalskem a hlavně pak s Tureckem.

Po kritice, která se ně snesla z celého světa, nebyli nominováni do závěrečných bojů. Na turnaji skončil Ital Marco Guida, který v nastavení neodpískal faul pro Čechy před vítězným gólem Portugalska. Pakoval se i Rumun István Kovács, který vůbec nezvládl poslední zápas o postup s Tureckem. Nevyloučil Kenana Yildize a Janu Kuchtovi nepochopitelně neuznal regulérní gól. Češi i díky němu z turnaje vypadli.

Za tragický výkon Kovácse, který v utkání udělil nejvíc karet v historii evropských šampionátů, se styděli i samotní Rumuni. „Naprosto trapný výkon,“ řekl známý rumunský novinář Radu Banciu z PrimaSport.

Snaha pomoci Maďarsku

Banciu dokonce přišel se skandálním obviněním, že Kovács zápas úmyslně ovlivnil, aby na úkor Česka postoupilo „jeho“ Maďarsko.

„UEFA nemohla tohohle zlosyna nominovat ani ve skupině Rumunska, ani ve skupině Maďarska, ale tím, že ho dala na zápas Turecko - Česko, udělala vše pro to, aby Maďarsko postoupilo. Když to shrnu, Česko nesmělo vyhrát, aby se Maďarsko kvalifikovalo. Náš člověk István Kovács, kterého za Rumuna považuje jen francouzský tisk, to věděl,“ poukázal rumunský novinář.

Otec Kovácse je totiž Maďar (matka Němka), kromě rumunského pasu má sudí i ten maďarský. „Na hřiště šel s jednoznačným úkolem, aby Češi neskórovali. Tenhle zápas rozhodoval příšerně, pronásledoval Čechy. A po tomhle výkonu byl poslán domů.“

Češi i kvůli sporným verdiktům Kovácse potřebnou výhru neurvali, prohráli 1:2 a na turnaji skončili. Jenže Maďarům to nebylo nic platné. Postupové místo jim nakonec vyfoukli Gruzínci, kteří senzačně porazili Portugalsko.