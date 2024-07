Dohromady Ronaldo vsítil na evropských šampionátech čtrnáct branek, svou první hned ve svém premiérovém utkání na závěrečném turnaji v roce 2004 proti Řecku. Tehdy hlavou v závěru pouze mírnil porážku 1:2.

Právě touto částí těla rozhodl například jedinou brankou o vyřazení českého výběru ve čtvrtfinále v roce 2012. Hlavou se trefil na mistrovství Evropy celkem pětkrát, nejvíce gólů však zaznamenal svou silnou pravou nohou.

Celkem – 30 zápasů, 14 gólů pravá noha – 7

levá noha – 2

hlava – 5

penalta – 3

Výrazně k tomu pomohly i pokutové kopy, které bývalý hráč Realu Madrid či Manchesteru United proměnil hned tři. Všechny na svém gólově nejpovedenějším Euro 2020. Jedenkrát se trefil do sítě Maďarska a dvakrát proti Francii.

Pravděpodobně nejhezčí ze svých sedmi zásahů pravou nohou si připsal na své konto v roce 2016 rovněž proti Maďarsku. Po centru z pravé strany překonal brankáře soupeře přesně mířenou patičkou, která zapadla hned za tyč.

| Video: Youtube

V roce 2016 nakonec zakončil turnaj se zlatou medailí na krku. „Jsem strašně šťastný. Čekal jsem na to hrozně dlouho, od roku 2004. Prosil jsem boha, aby mi dal šanci, protože jsme si ji zasloužili," připomněl tehdy Ronaldo prohrané finále před dvanácti lety.

Nejméně gólů zaznamenal rekordman v počtu odehraných zápasů i vstřelených branek v portugalské reprezentaci na mistrovství Evropy svou slabší levou nohou. Obě tyto trefy zaznamenal z bezprostřední blízkosti. Na předcházejícím Euru nejprve vymíchal brankáře Gulacsiho proti Maďarsku a pak levačkou skóroval i proti Německu.

Na německých stadionech na letošním Euru Ronaldo vyšel v pěti odehraných zápasech včetně dvou prodloužení gólově naprázdno. V zápase s Tureckem například v jasné šanci ještě pro mnohé překvapivě vybídl ke skórování spoluhráče Bruna Fernandese.

Góly Ronalda na Euru: Euro 2004 – 6 zápasů, 2 góly

Euro 2008 – 3 zápasy, 1 gól

Euro 2012 – 5 zápasů, 3 góly

Euro 2016 – 7 zápasů, 3 góly

Euro 2020 – 4 zápasy, 5 gólů

Euro 2024 – 5 zápasů, 0 gólů

Je pravděpodobné, že další branku na Euru už nynější hráč saúdskoarabského Al Nassru nepřidá. V době konání dalšího evropského šampionátu ve Velké Británii a Irsku mu bude už třiačtyřicet let. "Jsem hrdý na to, že si jako první hráč zahraju na šestém Euru. Jsem z toho nadšený, protože to dokazuje dlouhověkost mé kariéry. Je to ale jen pouhá kapitola toho, čeho Cristiano Ronaldo ve fotbale dosáhl,“ řekl v červnu.