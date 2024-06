Po aféře v nočním klubu Belmondo otřásá fotbalovou reprezentací další kauza, která hází špínu na český fotbal. Jde o mlžení (nebo snad lhaní?) kolem zranění Michala Sadílka, který přišel o Euro kvůli pádu z tříkolky.

Michal Sadílek (v popředí) se zranil na tříkolce a přijde o mistrovství Evropy v Německu | Foto: se svolením CPA

Fotbalová asociace v neděli vypustila do světa oficiální zprávu, že se Michal Sadílek zranil na soustředění v Rakousku při pádu z kola a klíčový záložník národního týmu tak zmešká mistrovství Evropy. Vypadalo to jako nešťastná náhoda, hráči se totiž ve Schladmingu přesouvali mezi hotelem a tréninky na kolech. Jenže nakonec se ukázalo, že tahle informace nebyla tak úplně pravdivá.

Server iSport.cz upozornil na to, že Sadílek trpěl tržnou ránu v oblasti bérce při riskantním sjezdu z kopce na elektrické tříkolce, nikoli na kole. Reprezentace se následně omluvila, že veřejnost mystifikovala.

Češi v přípravě na Euro rozdrtili Maltu:

Zdroj: Youtube

„Reprezentace uvedla, že Michal Sadílek při vyjížďce na kole upadl a utrpěl tržnou ránu v oblasti bérce. Právě s touto informací vedení národního týmu původně pracovalo a následně ji dalo k dispozici médiím. Bylo chybou, že národní tým neposkytl úplné informace a tímto se médiím a potažmo sportovním fanouškům omlouvá,“ sypal si popel na hlavu tiskový mluvčí Petr Šedivý. „Nehoda se stala v hráčově volném čase, který mohl využít dle svého uvážení. Neporušil tím týmová pravidla ani jakékoliv jiné interní dohody,“ vysvětlil.

S touhle pofiderní obhajobou ale reprezentace před věřejností neobstála. „Chápu, že někdy něco nabere neplánovaný směr. Nechci moralizovat. Ale co už nechápu, tak teda jestli to bylo lhaní a mlžení a nabízení "přijatelnějších" verzí. Český fotbal má stále dost lidí devadesátkového střihu, ohromná škoda v této době,“ napsal na síť X novinář Jaroslav Plašil.

„Strašná ostuda. Jestli to tak opravdu bylo a lhali, tohle by bylo v normálním světě na rezignaci všech okolo týmu. Ale dopadne to jako obvykle u nás. Semkneme se a vyhrajeme Euro,“ doplnil.

Český fotbal tímhle přehmatem zase utrpěl na důvěryhodnosti, stejně jako na podzim při opilecké kauze Belmondo nebo při volbě nového reprezentačního kouče Ivana Haška. Veřejnost se pozastavuje nad tím, jak se vůbec mohl zrodit nápad, že se zalže, a bude se doufat, že se to neprovalí. Vždyť jde o reprezentaci.

Kdo nahradí Sadílka?

Fanoušci se tak zase baví na úkor českého fotbalu a utahují si z něj „Na jednom srazu jdou jak malí na dýzu, teď zas na tříkolky. Hádám, že příště někoho nachytají, jak s cigaretou leze po stromě…“ tweetoval účet Neobjektivní Novinář.

Na tříkolce dováděli i Ladislav Krejčí a David Jurásek. Přestože riskovali zranění, čemuž se profesionální sportovci nesmí vystavovat, stejně jako Sadílek neporušili žádná pravidla a vedení reprezentace je trestat nebude.

Uchvátil svět gólem z půlky, naháněl Ronalda. Schick chce na Euro opět zazářit

Hašek ztráty opory týmu litoval. „Pro nás je to velké oslabení, protože Michal patří mezi zkušené hráče. Když odjížděl, tak měli kluci slzy v očích. Nebylo to jednoduché,“ přiznal.

Po pondělní generálce se Severní Makedonií oznámí Hašek jméno náhradníka za Sadílka. Spekuluje se třech jménech: bratrovi Lukáši Sadílkovi, Alexi Královi a Petru Ševčíkovi.