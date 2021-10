Hvězdný Messi se po přesunu z Camp Nou do Parku Princů ve francouzské lize trápí. Jenže argentinský génius nepřišel do Paříže proto, aby pro PSG získal jen další mistrovský titul. Katarští šejkové platí jednoho z nejlepších hráčů planety hlavně kvůli tomu, aby pod Eiffelovku přivábil ušatý pohár.

A pokud bude Messi předvádět takové výkony jako v úterý proti Lipsku, Pařížané se opravdu mohou triumfu v Lize mistrů konečně dočkat.

Populární Argentinec otočil zápas dvěma góly, ten vítězný dal za stavu 2:2 z penalty po vzoru Antonína Panenky. Messi to v elitní soutěži dotáhl už na 123 zásahů, o 13 méně než vedoucí Cristiano Ronaldo. V závěru ještě ukázal velké gesto. V nastaveném čase dostal šanci zkompletovat hattrick, pokutový kop ale přenechal Mbappému, který však vysoko přestřelil.

Zdroj: Youtube

Messi pustil na puntík francouzského kanonýra, který skóroval z předchozích jedenácti penalt, na oplátku. Mbappé totiž předtím Messimu řekl, aby si vzal první penaltu v utkání. „Je to normální, je to o respektu,“ řekl Francouz, který na hřišti působí sobecky.

„Je to nejlepší hráč na světě. Je to privilegium, že hraje s námi, vždycky jsem to říkal. Když je penalta, bere si ji on, tečka. U druhé mi řekl: Vezmi si to,“ prozradil Mbappé, který se v úvodu blýskl gólovým sólem.

Při absenci zraněného Neymara (s nímž si Mbappé na rozdíl od Messiho moc nerozumí) to Messi s Mbappém vzali na sebe a PSG dotáhli k druhé výhře ve skupině. Paříž je po třech kolech první o bod před Manchesterem City, který doma porazila 2:0.

Mbappé : "Pourquoi j'ai laissé le penalty à Messi ? Normal. C'est le respect. C'est le meilleur joueur du monde. Il vient dans notre équipe, c'est un privilège qu'il vienne jouer avec nous. Il y a un penalty, il le tire et point. Le 2ème, il a voulu me le donner, et j'ai raté…" pic.twitter.com/TuVirb8m8N — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 19, 2021

„O kvalitě Kyliana a Lea nemusíme říkat nic víc. V zápasech, kdy se týmu nedaří, potřebujete hráče z jejich kvality,“ vyzdvihl výkon hvězd kouč PSG Mauricio Pochettino.