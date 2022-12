PSG chce udržet Messiho, bude jednat o nové smlouvě. Ronalda se přivést nechystá

ČTK

Paris St. Germain začne po mistrovství světa jednat s Lionelem Messim o prodloužení smlouvy. Prohlásil to prezident klubu Násir Chelajfí, který také vyloučil, že by do Paříže mohl zamířit jiný hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte