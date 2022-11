S takzvanými podcasty se roztrhl pytel. Odbočka pro neznalé: podcast, to je značně profilovaná diskuse obvykle několika osobností. Někdy bezbřehé tlachání, jindy seriózní rozhovor.

Jordan k nápadu o fotbalovém pořadu dospěl postupně.

„Odmala mě bavilo komentování. S kamarády jsem rozebíral sport, a hlavně fotbal,“ vysvětlil. Ještě před maturitou se rozhodl jednat. Díky zkušenostem z herectví a praxi v rádiu se rozhodl vytvořit pravidelný týdenní videopodcast.

Nejbizarnější soudní případ(y). Osud bubeníků v českém fotbale visí na vlásku

Aby měl co největší dosah, oslovil k sobě známého youtubera. A když na jedné akci potkal někdejšího fotbalistu a vtipálka Petra Švancaru, měl jasno: „Chci ho.“

Řepka a Lavička odmítli přijít

Pro ozvláštnění každého dílu přichází do studia jeden speciální host. Vladimír Šmicer, Tomáš Ujfaluši, Jaromír Blažek… Žádný střih, úpravy, cenzura. Čtyři moderátoři, dvě hodiny povídání (z toho část je takzvaně prémiová a zpoplatněná).

„Odmítl nás Víťa Lavička s tím, že do takových pořadů nechodí. A taky mě zklamalo NE od Tomáše Řepky, ale třeba to přehodnotí, když teď studuje na trenéra,“ řekl tenhle šikula s nadějí v hlase.

Během rozhovorů se snaží rozebrat i trochu neotřelý obsah z tuzemských trávníků Mimo hřiště tak řeší nejen klepy o Spartě, ale moderátoři zabrousí také do regionů.

Jordan v sobě někdy probudí šoumena. V tom pomáhá i Švancara. „On je takový ten typ: co na srdci, to na jazyku. Má v sobě temperament Brňáka, je tam to napětí,“ dodal.

Smelé plány do budoucna

Navíc jde o střet dvou generací Jordanovi je devatenáct, Švancara v listopadu oslaví 45. narozeniny.

„Ale ještě si ho jako hráče pamatuju. A táta, který je sparťan jako já, mi o něm dost vyprávěl,“ poznamenal tvůrce fotbalového pořadu, jenž zároveň spravuje sociální sítě písničkáři Pokáčovi a studuje mediální studia na soukromé univerzitě.

Švancara si na vesnici musí sám prát: Jsem magor a napůl ženská. A ten smrad...

Inspiraci si prý bere z podcastu s názvem U kulatého stolu (patří mezi nejoceňovanější projekty tohoto typu). Dobrý nástup na „youtubový“ trh ospravedlňuje fotbalové nadšence ke smělým plánům.

„Když to půjde dobře, rádi bychom časem vyrazili za fanoušky. Třeba do malých divadel a kulturních domů,“ popsal Jordan.

Mimochodem, už se mu stalo, že jej na veřejnosti poznal jeden z diváků. „Něco pro Švanciho, byl to fanoušek Zbrojovky,“ rozesmál se mladý fotbalový fanatik.

