Odvolací senát zrušil verdikt v kauze zmanipulovaných sportovních dotací. Prvoinstanční soud dříve rozhodl, že bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta si má odpykat šest let vězení. Vinu Pelty a někdejší náměstkyně ministerstva školství Simony Kratochvílové bude muset znovu zkoumat soud. Případ se bude projednávat už potřetí.

Odvolací senát vyhověl odvolání dvojice a vrátil případ zmanipulování sportovních dotací k dalšímu, už třetímu projednání. Zároveň pravomocně potvrdil osvobození ostatních obžalovaných včetně České unie sportu, jejího předsedy Miroslava Jansty i Fotbalové asociace ČR.

Pražský městský soud se kauzou zabýval dvakrát. V obou případech uznal Peltu a Kratochvílovou vinnými. Oba vinu popírají. Někdejšímu předsedovi Fotbalové asociace ČR (FAČR) uložil šest let vězení, peněžitý trest pět milionů korun a pětiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech spolků. Bývalou náměstkyni poslal do vězení na 6,5 roku, zakázal jí vedoucí funkce ve veřejné správě na šest let a dal jí dvoumilionový peněžitý trest. FAČR, Českou unii sportu (ČUS), jejího předsedu Janstu, sekretáře unie Jana Boháče a bývalého šéfa ministerského odboru sportu Zdeňka Břízu trestní senát dvakrát osvobodil.

Milenecký pár se scházel v bytě

Pelta a jeho milenka Kratochvílová podle prvoinstančního rozsudku společně v roce 2017 ovlivnili přidělení peněz konkrétním žadatelům v programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů, a pokusili se tak způsobit státu škodu nejméně 175 milionů korun. Svědčily proti nim mimo jiné policejní odposlechy z bytu na pražském Senovážném náměstí, kde se scházeli.

Dvojice se podle rozsudku dopustila pokusu o zneužití pravomoci, o porušení povinnosti při správě cizího majetku a o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, přičemž Pelta Kratochvílovou navedl. Za tyto trestné činy hrozí pět až 12 let vězení. Ve stadiu pokusu zůstaly trestné činy z toho důvodu, že ministerstvo po zatčení Kratochvílové vyplácení dotací pozastavilo, příslušné dotační programy zrušilo a následně je vyhlásilo znovu.

Kvůli případu dříve rezignovala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Kauza stála místo i Kratochvílovou a Peltu, který se své pozice ve fotbalové asociaci vzdal z vazby. Ministerstvo školství se po obžalovaných domáhá náhrady škody přes 1,1 miliardy korun.