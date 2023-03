I v takové fotbalově vyspělé zemi jako je Itálie občas dojde k hodně kuriózním situacím. Jedna z posledních se stala před nedávnem v Sangiovannese. Aby mohl zápas vůbec začít, museli tam totiž kopat příkop.

Ilustrační snímek | Foto: Sokol Brozany/Milan Richtr

Byl to prestižní zápas, na který se všichni těšili. Do Sangiovannese přijeli k duelu osmadvacátého kola čtvrté nejvyšší soutěže fotbalisté Grosseta. Jenže k boji na trávníku málem ani nedošlo.

Zástupci hostujícího celku si totiž krátce před výkopem všimli poněkud zvláštního jevu. Břevno jedné z branek totiž bylo o poznání níže, než předepisují pravidla.

Co teď? Grosseto za takové situace odmítalo nastoupit, a tak museli domácí jednat. A to hodně rychle. Původní výkop byl naplánován na 14:30. Organizátoři měli čas do 15:15, jinak by se zápas neodehrál a domácím by hrozila kontumace.

Do akce tak nastoupily rýče, lopaty a další nářadí. To vše s cílem dostat brankovou konstrukci do požadované výšky. V 15:05 bylo hotovo. Mohlo se hrát.

Fanoušci, kteří dokázali vytvořit i na utkání Serie D poměrně bouřlivou atmosféru, se rozhodně nenudili. Fotbalisté jim naservírovali tři pokutové kopy, z toho hned dva zůstaly neproměněné, a po jedné brance na každé straně.

Hořkost přetrvává

Oba soupeři se tak na trávníku rozešli smírně, hořkost z předzápasových potíží však zůstala. Situace se totiž po stížnosti hostí pravděpodobně bude ještě dohrávat i mimo hřiště.