Že Angličané nezvládají penaltové rozstřely? Ne, tahle letitá fotbalová moudrost už prostě neplatí. Hráči z kolébky kopané to potvrdili ve čtvrtfinále Eura proti Švýcarsku. Všech pět střelců zvládlo svou misi s přehledem. A navíc se přidal brankář Pickford se šikovným tahákem. Může to Anglii nasměrovat k vysněnému zlatu?

Snad všichni fotbaloví fanoušci mají ještě v živé paměti finále minulého Eura. Narvaný stadion ve Wembley dychtivě očekával anglické oslavy. Jenže Itálie se nemínila podrobit a muselo se rozhodnout v penaltovém rozstřelu. A v něm hned tři Angličané v řadě selhali.

Mnohé to ani moc nepřekvapilo. O hrdém Albionu se vědělo, že jakmile se má zápas rozhodnout střelbou z bílého puntíku, hroziví tři lvi ve znaku se mění na ustrašené psíky. Z neschopnosti uspět v rozstřelu se stal bezmála národní komplex. Neblahá koncovka finále Eura proti Itálii se zdála to potvrzovat.

Jenže… „Stane se, že jednou selžete. Ale pak je na vás, jestli se odvážíte znovu postavit do stejné situace. Já jsem to udělal. Věřil jsem, že to zvládnu. A trefil jsem se,“ řekl Bukayo Saka po anglickém postupu do semifinále letošního Eura v Německu.

Právě Saka byl jedním z tria, které neproměnilo penaltu ve finále před třemi lety (protože šlo shodou okolností o samé hráče tmavé pleti, valila se pak na ně ohavná lavina rasistických urážek). A v sobotu proti Švýcarsku složil reparát. Ostrované vyřadili Švýcary a Saka se trefil jak v samotném zápase (skončil 1:1), tak při penaltách (5:3 pro Anglii).

Pickfordův tahák opět zabral

Zapomenout se nesmí ani na Jordana Pickforda. Svérázný anglický gólman k vydřenému postupu přispěl tím, že vyrazil hned první švýcarský pokus z kopačky Akanjiho. Na fotkách ze zápasu pak bylo vidět, že Pickford měl na své lahvi na pití přilepený tahák s vytištěným seznam hráčů soupeře a na kterou stranu by proti nim měl gólman skočit.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Tahák na lahvi anglického brankáře Pickforda.

„Schär – naznač doprava, skoč doleva. Shaqiri – skoč doleva. Akanji – skoč doleva. Amdouni – počkej a skoč doleva.“ Podobné poznámky měl anglický brankář i k dalším Švýcarům, kteří do závěrečného dramatu nezasáhli.

U Akanjiho mu to vyšlo na sto procent, skoro chytil i Shaqiriho pokus. Schär se zachoval přesně tak, jak tahák předpokládal, ale Pickford místo toho naznačil pohyb doleva a skočil doprava. Asi se chtěl protáhnout i na druhou stranu. Amdouni naopak překvapil, volil zakončení doprostřed.

Ať už taháky fungují či ne, Anglii s Pickfordem v bráně penaltové loterie docela vycházejí. Statistiky hovoří jasně: od světového šampionátu v roce 2018 vyhráli „Three Lions“ tři rozstřely ze čtyř. Pro srovnání, v letech 1990 až 2012 zvládli na velkých turnajích jen jeden jediný ze sedmi.

Tlak patří do pneumatik

Co se změnilo? „Máme teď hráče, kteří mají dostatek arogance a sebedůvěry,“ vystihl to bývalý obránce Matt Upson v BBC. Stačí se podívat na takového Juda Bellinghama. Občas se chová jako fracek (vzpomeňte třeba na jeho puberťácká gesta v zápase se Slovenskem), ale penaltu proti Švýcarům proměnil s pohrdavou lehkostí.

„Tlak patří do pneumatik,“ glosoval někdejší kanonýr Alan Shearer skutečnost, že oproti minulosti už angličtí plejeři v rozstřelech neklesají pod tlakem. Jako by ho ani necítili.

Právě tato vlastnost nakonec může hvězdnou družinu trenéra Soutgatea dotlačit až k titulu mistrů Evropy. Herně přitom Angličané na Euru nezáří, naopak. Ani proti Švýcarům to nebyla žádná sláva, soupeř měl víc šancí rozhodnout. „Gareth Southgate oslavil výhru ve svém stém zápase na lavičce Anglie, ale bylo to po dalších sto dvaceti minutách agónie,“ vyjádřil se fotbalový zpravodaj BBC Phil McNulty.

Ve středu se ukáže, jak anglická nepříliš kreativní nezdolnost obstojí proti Nizozemsku. O den dříve hraje v semifinále Francie se Španělskem. Bylo by hodně ironické, kdyby do finále postoupily dvě fotbalové mocnosti – Anglie a Francie – které jsou na turnaji nejvíc kritizovány za bezbarvý a nudný herní projev.