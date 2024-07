Radost fotbalistů Francie po postupu do semifinále Eura 2024.

Francouzská fotbalová reprezentace na Euru budí vášně doma i v cizině. Na jednu stranu se Kylianu Mbappému a spol. podařilo postoupit do semifinále, což si zaslouží respekt. Na druhé straně nelze přehlédnout minimalistický „antifotbal“ jednoho z favoritů turnaje. I mnozí fanoušci Les Bleus jsou předváděnou hrou zhnuseni.

Je to krapet zvláštní. Tým postoupí do semifinále Eura, a přesto se na něj valí kritika. Přesně taková je situace Francie, která má sestavu nabitou ofenzivními esy, ovšem na turnaji v Německu dosud nevstřelila ani jeden gól ze hry. To je unikátní situace.

„To se ve Francii možná dřív dočkáme nových voleb, než tohle mužstvo vstřelí branku,“ poznamenal v BBC bývalý útočník a nyní břitký glosátor fotbalového dění Gary Lineker. Řekl to během nekonečně nudného prodloužení čtvrtfinále mezi Francií a Portugalskem, které se neslo ve znamení čekání na penaltový rozstřel.

Z celé Evropy pak zněly hlasy, že tenhle mač – na rozdíl od strhujícího čtvrtfinálového duelu Španělska s Německem – byl pochybnou reklamou na minimalistický fotbal. „Zatímco Portugalci už nemohli, Francouzi nechtěli,“ vystihl to švýcarský list Blick.

Favorit nakonec penalty zvládl a slavil postup, jenže i mnozí francouzští fanoušci neskrývali rozčarování nad bezvýraznou a přehnaně opatrnou hrou svého mančaftu. „Alespoň jsme vyhráli první rozstřel od roku 1998,“ glosoval deník L’Equipe.

Bída v útoku vs. famózní obrana

Faktem je, že francouzský útok je slaboučký. V základní skupině porazil výběr trenéra Didiera Deschampse Rakušany jen díky vlastnímu gólu Wöbera. Pak přišla bezbranková plichta s Nizozemskem a remíza 1:1 s Polskem, v níž jediný gól Francie vstřelil z penalty Mbappé. Osmifinále s Belgií rozhodl další vlastňák, o mači s Portugalci už byla řeč.

„Nechcete doufám říct, že si místo v semifinále nezasloužíte?“ reagoval Deschamps na dotazy směřující k ofenzivní bídě. A problém obrátil: zdůraznil, že jeho tým na Euru zatím inkasoval jen jedinkrát, a to z penalty od Roberta Lewandowského.

A i to je fakt. Při vší (oprávněné) kritice mizerné koncovky nezapomínejme, že Francouzi skvěle brání. „Když dáváte málo gólů, je lepší žádné nedostávat,“ řekl Deschamps a chválil nezlomnou psychiku svých svěřenců.

Zrušte prodloužení, žádá legenda

Jiná věc je, že podívaná na takové zápasy diváky až bolí. V prodloužení proti Portugalsku se půlhodiny nedělo prakticky nic. Borci s galským kohoutem na dresech vyčkávali, vyčkávali, vyčkávali. Nakonec si vyčekali závěrečný rozstřel, a zvládli ho ve velkém stylu.

I sám Deschamps připustil, že jeho hlavní ofenzivní opory v čele s Mbappém a Griezmannem jsou na Euru z formy. První jmenovaný navíc kvůli zlomenému nosu hraje s maskou a je jen stínem nezastavitelného útočníka, který nedávno přestoupil do Realu Madrid. Čtvrtfinále ani nedohrál, sám si řekl o vystřídání.

Není toho na hvězdné hráče až moc? „Mám pohybnosti o tom, zda má smysl hrát prodloužení. Vzhledem k tomu, jak jsou dnes fotbalové sezony dlouhé a náročné, na hráče je toho naloženo příliš. Chce se po nich ohromné množství zápasů. To je myslím důvod, proč na tomto Euru vidíme tolik unaveně působících hvězd,“ řekl Lineker ve vysílání BBC.

Také další bývalý anglický reprezentant Rio Ferdinand souhlasil, že by bylo lepší zrušit půlhodinové prodloužení a v případě remízy jít rovnou na penalty. „Stejně se na ně každý těší, když už zápas dospěje do prodloužení,“ poznamenal.

Podobný návrh zřejmě v blízké budoucnosti neprojde, ale rozhodně je na zvážení, zda má smysl sledovat nekonečně dlouhé minuty, jak se vyšťavení fotbalisté plouží po hřišti.