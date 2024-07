Vojtěch Žižka dnes 22:34

Byl to krásný fotbalový večer. Nabídl šance, góly, týmová i osobní dramata. To se ostatně od čtvrtfinále Eura mezi Španělskem a Německem čekalo. Do semifinále však mohl jít jen jeden, a domácí jimi nebyli. „Můžeme na sebe být hrdí,“ řekl po zápase Toni Kroos, hvězda německé reprezentace a muž, který ukončil skvělou kariéru smolnou porážkou. Ovšem chybělo málo a mohl končit ještě trochu dříve a kontroverzněji.