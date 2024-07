Vůbec poprvé v kariéře odjíždí Cristiano Ronaldo z velkého mezinárodního turnaje, aniž by se alespoň jednou zapsal mezi střelce. Nejde ale pouze o góly. Výkony slavného Portugalce na letošním Euru jen potvrdily, že je jako fotbalista daleko za zenitem. Blíží se mu čtyřicítka a nemládne. I když jeho cílem je zřejmě právě zastavit věk.

Dokonalé tělo, holywoodský úsměv, pečlivě upravený účes. Cristiano Ronaldo vždycky hodně dbal na svůj vzhled, dokud ale dominoval i herně, moc na tom nezáleželo. Euro v Německu ale portugalskému kapitánovi vůbec nevyšlo a najednou se řeší i věci, které s fotbalem nemají moc společného.

Hodně pozornosti vzbudil okamžik, kdy se Ronaldo po zahozené penaltě v prodloužení osmifinále proti Slovincům rozplakal. Při bližším pohledu na jeho tvář získal i laik dojem, že je něco špatně. Ač slavným fotbalistou cloumaly emoce, některé části obličeje se ani nepohnuly. Jako by byly vytesány z mramoru.

„Jeho velmi jemná kůže se skoro neznatelnými póry ukazuje na pravidelné ošetření vitamínem C a hyaluronovými boostery. A v oblasti očí jsou s největší pravděpodobností vidět zásahy botoxu,“ řekl pro německý bulvární list Bild plastický chirurg Tom Wendel.

A to není všechno. „Ze srovnání s jeho fotkami z mládí vyplývá, že Ronaldo jistě podstoupil úpravu nosu. Navíc je ve Španělsku spolumajitelem kliniky na transplantaci vlasů a je tedy možné, že prošel i touto procedurou. Ta je ostatně mezi fotbalisty hodně v módě,“ dodal Wendel.

Nejslabší článek

Ronaldo se zjevně snaží oddálit nástup stáří, co to jenom jde. Zatímco s pomocí drahých kosmetických procedur a operací to alespoň částečně funguje (s miliardovými výdělky v Saúdské Arábii si je také může hravě dovolit), na fotbalovém hřišti se ztráta někdejších schopností zastřít prostě nedá.

„Podle mě byl nejslabším článkem portugalského týmu,“ řekl ve studiu ČT Karel Poborský během přenosu čtvrtfinálové prohry Ronalda a spol. s Francií. Bývalý český záložník to ostatně prohlašoval už před turnajem.

Jeden z nejlepších fotbalistů všech dob čelil kritice ze všech stran – bylo až bolestně znát, že chce pořád hrát hlavní roli, jenže už na ni nestačí. V saúdskoarabské lize sice stále září, to ale svědčí o její nevalné úrovni v porovnání s top soutěžemi v Evropě. Portugalce brzdil, žádnou nadstavbu nepřinesl.

Otázkou je, zda sám Ronaldo přijme roli náhradníka a mentora, či jestli vůbec neukončí reprezentační kariéru. Zatím to vypadá, že mu do toho moc nechce. Vždyť vypadá stále tak mladě.