Vojtěch Žižka dnes 09:30

Osm let, 102 zápasů (z toho jen 17 porážek), dvě finálové účasti na Euru a jedno semifinále mistrovství světa. To je ve statistické zkratce Gareth Southgate a jeho éra u anglického fotbalového nároďáku. Co by za to většina reprezentačních trenérů dala? Jenže kolébka kopané chce tituly, a v tomhle směru Southgate selhal stejně jako celá řada jeho předchůdců. Kdo by mohl přijít na jeho místo?