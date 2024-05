Výjevy z policejního zásahu na stadionu v Mladé Boleslavi pobouřily (nejen) sparťanské fanoušky. Vždyť oslavy titulu mistra ligy přímo na trávníku jsou obvyklé v celém světě. Nedávno takhle vtrhli na hřiště třeba diváci v Leverkusenu. Jde o letitý zvyk, tradici. Zcela nezvládnutá boleslavská akce těžkooděnců však bohužel jen nalila olej do ohně.

Fotbalisté Sparty po skončení utkání v Mladé Boleslavi oslavili druhý titul v řadě. | Video: Martin Bouška

Znají to v Anglii, v Německu, v Itálii. V celém fotbalovém světě. Možná to není – bráno strohou optikou řádů a vyhlášek – tak docela legální, ale je to normální. Právo fanoušků přeskočit bariéru a vtrhnout po vyhraném titulu (postupu, záchraně) na hřiště a křepčit společně s hráči je hluboce zakotveno ve fotbalové genetice všech národů.

Přečtěte si ostatně zažloutlé výstřižky starých novin a prohlédněte vybledlé fotografie.

Stovky mrtvých při fotbale. Za nejhorší tragédie mohou fanoušci, policie i ploty

Už za první republiky bývalo zvykem slavit velké triumfy svých týmů přesně tímto způsobem. Jak jinak by mohl Karel Poláček (v knize Muži v ofsajdu) svým nezapomenutelným způsobem zvěčnit momentku s tělnatým panem Načeradcem, jak nadšeně dusá po letenském pažitu se slávistickým borcem na ramenou.

Zvykem je i to, že pokud se nedějí vyslovené nepřístojnosti (a k tomu dochází spíš kvůli frustraci z porážek, oslavy titulu se častěji nesou v rozverně karnevalovém duchu), pořádkové síly jen přihlížejí. Co jiného také dělat tváří v tvář rozradostněnému davu, který nechce ničit, ale jásat? Zbytečně ho provokovat, jitřit jeho horší pudy?

Skandál v Boleslavi: Sparta chtěla slavit titul, fanoušci skončili v sanitce

Přesně pro tento postup se rozhodli v Mladé Boleslavi.

Výhrůžná řada těžkooděnců a psovodů, která na žádost klubu naklusala na stadion ve snaze zabránit sparťanským příznivcům v oslavách na hřišti, leckomu připomněla časy minulé.

Načeradce by čekalo pár ran obuškem

Proč, pane Dufku (pane Trundo?) Kdo od vás zavolal policii?

Bylo až tragikomické sledovat, jak policie svou misi nezvládla. Desítky "dobře sedících" příznivců se na trávník stejně dostaly. K vidění tak bylo třeba to, že na jednom místě hromotluci v přilbách pacifikovali „výtržníky“ a jak je vidět z některých záběrů, nesmyslně stříkali po lidech v publiku slzný sprej, zatímco o pár metrů dál si sparťanský kanonýr Jan Kuchta družně připíjel s jinými fanoušky.

Důstojný závěr fotbalové ligy? Kdepak, ostuda a výsměch všem.

A ponejvíce řečem o tom, že „fotbal je pro lidi“ a „chceme na stadionech víc rodin s dětmi“. Kdyby žil pan Načeradec dnes (a za předpokladu, že by Slavia dokázala vyhrát ligu), zřejmě by ho čekalo pár ran obuškem a tradiční policejní hmaty chvaty.

Vážně je tohle to, co chceme vidět na fotbalových stadionech?

Pokud ne, pak je vinen celý český fotbal. Sám to může změnit.