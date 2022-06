Mladý ukrajinský fotbalista se otrkává v Anglii, na frontu nemusel

Talentovaného Podoliakasi všiml Kayne Steinborn-Busse, generální ředitel fotbalového klubu Bracknell Town, který se rozhodl, že ho přivede do Anglie.

Sedmnáctiletý Ukrajinec tak nakonec místo na frontu zamířil z Dynama Kyjev do sedmé nejvyšší anglické fotbalové soutěže.

Ukrajinský fotbalista Hlib Buchal: Máme šílené a hloupé sousedy

„Sám mám tři kluky. Nejmladšímu je osmnáct let a stále ho vnímám jako dítě, které se musí vzdělávat. Podle mého názoru neexistuje žádný správný věk pro to, aby někdo šel do války, natož aby to bylo dítě. Tohle jsem prostě nemohl dopustit,“ vysvětlil Kayne Steinborn-Busse svůj krok v Power of Sport na Eurosportu.

Přesun na Ostrovy znamenal pro sedmnáctiletého mladíka velkou životní změnu. „Jiná země, jiná kultura, jiný jazyk,“ přitakal Podoliak, který měl zpočátku hlavní problém právě s překonáním jazykové bariéry. „Teď už se učím anglicky a je to pro mě mnohem snazší. Můžu se spoluhráči normálně mluvit a vtipkovat,“ podotkl.

Útěk za Součkem. Rus přinesl svědectví o válce, v Moskvě je teď za padoucha

Ukrajinský talent uhranul celý Bracknell Town. „Dovedu si představit, co se Markovi každý den, každou minutu honí hlavou. Když vezmu, co se v jeho životě děje, je neuvěřitelné, jak dokáže hrát,“ uznal Steinborn-Busse s tím, že fotbal mu pomáhá přijít na jiné myšlenky.

„Když hraju fotbal, zapomenu na chvíli prakticky na všechno, dokonce i na probíhající válku. Jsem ovšem hrdý na to, že jsem Ukrajinec,“ zdůraznil Podoliak. „Samozřejmě, že mám obavy o svou rodinu, se kterou jsem neustále ve spojení, voláme si každý den. Je to nebezpečné, protože ruské rakety mohou kdykoliv dopadnout na kteroukoli část Ukrajiny.“

Ukrajinec prchnul z Ruska. Azyl našel u anglického šampiona. Jeho bratr válčí

Marka Podoliaka zřejmě čeká ještě mnoho dalších psychicky náročných týdnů, možná i měsíců. Přesto věří, že dokáže naplnit svůj potenciál a jít ve stopách svých slavných předchůdců. „Fotbal hraje v mém životě velmi významnou roli už od dětství. Vždycky jsem ho miloval a od začátku bylo mým velkým snem hrát fotbal na nejvyšší úrovni.“