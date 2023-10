Podívejte se na nový díl pořadu Hvězdy v prachu. Po Karlu Poborském, Antonínu Panenkovi, Marku Matějovském a Zdeňku Svobodovi tentokrát vyrazíme na Ostravsko za jednou z legend tamního Baníku. S Vernerem Ličkou jsme mluvili nejen o fotbale.

Verner Lička a jeho poutavé vyprávění. Podívejte se na video, stojí to za to | Video: Deník/ Kamil Jáša

Dal gól Bayernu Mnichov. Doma má tři tituly, všechny s Baníkem Ostrava. V dresu československé reprezentace vybojoval dvě velmi cenné medaile – bronz z mistrovství Evropy v Itálii v roce 1980 a ze stejného roku dokonce zlato z olympijských her v Moskvě. Je to jasné, hostem pořadu Hvězdy v prachu byl tentokrát Verner Lička.

Člen Klubu ligových kanonýrů rozhodně má o čem vyprávět. Svého času si pamatoval každou ze 103 branek v nejvyšší soutěži a ještě dnes si dokáže vzpomenout na řadu z nich. Nezapomněl ani na své úplné začátky, kdy v jedenácti letech hrál i s o několik let staršími kluky.

„Můj táta byl místní hvězdou nejen ve fotbale, ale i v atletice a v hokeji, v něm dokonce chytal. Byl jsem s ním na hřišti každý den. V Hlučíně to byla jedna velká fotbalová rodina,“ vypráví Lička.

Pobyt v dolu Jeremenko

Mimochodem, víte, že nechybělo moc a slavný fotbalista se jmenoval Karel? Proč nakonec jeho otec prosadil méně obvyklého Vernera? A kdo z jeho rodiny se za druhé světové války dostal do mnohaletého sovětského zajetí? To vše se dozvíte v nejnovějším díle Hvězd v prachu.

Stejně jako to, že hrozba fárání do dolů v Baníku nebyla jen vtipem. „I to byl způsob, jak nás přimět k maximálnímu úsilí,“ usmívá se dnes Lička. Na vlastní kůži se přesvědčil, když sfáral do dolu Jeremenko, jak těžký a drsný je život havířů.

A co by ve své úspěšné kariéře vypíchl nejvíc? „Bylo toho strašně moc,“ říká a vzpomíná na veleúspěšné období v Baníku, na zápasy v pohárové Evropě i na slavné akce s reprezentací. Těch se ostatně účastnil i jako trenér, v roli asistenta třeba absolvoval stříbrné Euro v Anglii v roce 1996. „Byl jsem vždycky ve správnou dobu na správném místě,“ uzavírá.

