Special One, jak se Mourinho sám označil, je mezi fanoušky oblíbený svoji upřímností, která často hraničí až s výstředností. Tu Mourinho ukázal i v současnosti - objevil se totiž v novém klipu populárního britského rapera Stormzyho 'Mel Made Me Do It'.

Legendární hláška

Stormzy je velmi populárním interpretem nejen v Anglii. Devětadvacetiletý umělec získal cenu Brit Awards za Album roku a za nejlepšího mužského umělce. V roce 2019 jej například vyhlásil americký časopis Time za jednoho z ústředních představitelů nové hudební generace.

V jedenáctiminutové skladbě se vyskytuje i bývalý úspěšný sprinter Usain Bolt či bývalá ikona Arsenalu Ian Wright. I z pasáží, ve kterých se tři zmiňovaní sportovci ukazují, je ale jasné, že Mourinho je cíleně hlavním objektem zájmu.

Pasáž s Mourinhem začíná v čase 5:15

Zdroj: Youtube

Stromzy jakožto oddaný fanoušek Manchesteru United získal k Mourinhovi lásku během působení Portugalce na Old Trafford. „Raději nemluvím. Když promluvím, budu mít velký problém,“ je jedna z legendárních hlášek Mourinha, kterou Stormzy použil ve své skladbě.