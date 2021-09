To byla, panečku, sláva! Fotbalisté Škody poprvé na evropské scéně, a hned takový gigant. A to nezůstalo bez odezvy. Podle oficiálních statistik utkání sledovalo v hledišti 22 tisíc diváků, ale očití svědci říkají, že se jich tam tísnilo až ke 30 tisícům. A v ochozech stadionu byl tehdy i 16letý student Václav Vacek, v té době také fotbalista dorostu Lokomotivy.

Na fotbal chodil s otcem od svých osmi let. „Táta byl škodovák, fandil fotbalu, hokeji i házené,“ připomněl, po kom zdědil tuhle lásku. A takový svátek, jakým bylo utkání s Bayernem, si nemohl nechat ujít. Vyrazil se svým spolužákem ze strojní průmyslovky Josefem Šimánou. „Ten zápas mi dlouho zůstal v paměti. Lístek pro nás studenty stál deset korun,“ usmál se Vacek.

Jinak na tribunu se šlo za 40 korun a za 15 k stání.

Fotbalisté FC Viktoria Plzeň slaví a Deník je rád, že může být u toho.Zdroj: FCVP„Nevšední zážitek ještě umocňovalo, že se hrálo za umělého osvětlení, to v té době nebývalo zvykem,“ popisoval pamětník.

Německý národní tým ho uchvátil už rok předtím na mistrovství světa v Mexiku, kde Němci sehráli v semifinále fantastický zápas s Itálií. Padli sice 3:4, ale po následném vítězství nad Uruguayí 1:0 brali bronz. Gerd Müller byl navíc s deseti góly nejlepším střelcem šampionátu.

A teď najednou přijel do Plzně, stejně jako další reprezentanti, brankář Sepp Maier nebo legendární Franz Beckenbauer, ale také další hvězdy Schwarzenbeck, Hoeness nebo tehdy ještě mladíček Paul Breitner. Trenérem byl legendární Udo Lattek. „Každý jejich pohyb jsem hltal v televizi a oni najednou přijeli do Plzně. To byl šok,“ přiblížil Vacek.

A proti nim mužstvo vedené Jiřím Rubášem, v brance Josef Čaloun, před ním František Plass nebo Zdeněk Michálek, v útoku Ivan Bican.

Nedorozumění v obraně

Plzeňští se dlouho drželi, slavného soka se nezalekli a potvrdili, že s kvalitou soupeře roste i jejich výkon. Dvakrát dokonce nastřelili břevno, v první půli Süss, ve druhé pak Plass. „Více ze hry měli Plzeňští, porážku si rozhodně nezasloužili,“ informoval dobový tisk. O vítězství Bayernu rozhodl v 77. minutě po nedorozumění v plzeňské obraně Sünholz.

„Díky blízkosti hranic s Německem jsme v té době pokoutně sledovali i bundesligu. Ale vidět tyhle borce na vlastní oči, to bylo něco,“ zavzpomínal Vacek.

Utkání s Bayernem tak bylo nejen pro něho nevšedním zážitkem, na který později vzpomínali i samotní aktéři zápasu. „Vyprávěli mi pak, že byli se soupeřem na společné večeři v hotelu Slovan,“ popisoval Vacek. V odvetě za čtrnáct dnů pak škodováci v Mnichově prohráli 1:6.

A nejen mladý Václav Vacek nemohl tušit, že na další utkání na evropské scéně si plzeňští fotbalisté budou muset počkat dlouhých 39 let. A už vůbec ne, že u nejzářivější éry plzeňského fotbalu bude jako novinář. Dokonce se v roce 2013 podíval i na utkání v Mnichově, doma pak viktoriáni prohráli s Bayernem také 0:1, stejně jako při evropské premiéře. „To bylo až neskutečné, že se mi tohle splnilo,“ dodal Václav Vacek, který si už dnes užívá důchodu.

Škoda Plzeň – Bayern Mnichov 0:1

Branka: 77. Sünholz

Sestavy – Škoda Plzeň: J. Čaloun – Špinka, Plass, Michálek, Pleško – Süss, Sudík – Kamír, Bachner (70. Hoffmann), Bican, Ziegler.

Bayern Mnichov: Maier – Hansen, Breitner, Schwarzenbek, Beckenbauer – Roth, Schneider – Zöbel, Müller, Hoeness, Sünholz.



Odvetu v Mnichově vyhrál Bayern 6:1 a postoupil do dalšího kola, jediný gól hostů vstřelil Ivan Bican, který v páté minutě vyrovnával na 1:1. Za Plzeň nastoupil oproti prvnímu zápasu Václav Kořínek.