Jaká byla jeho radost, když zkušený reprezentant vyměnil evropská hřiště za ta americká. Přesto si ještě musel počkat. Chicago, kde Shaqiri působí, je dvanáct hodin cesty od Rickova bydliště, a to je přece jen poněkud z ruky.

Šestého srpna si však Rick ve svém kalendáři zakroužkoval červenou barvou. Právě ten den totiž měl třicetiletý záložník spolu se svým týmem zavítat do Charlotte. „Když byla oznámena termínová listina, naplánovali jsme si, že půjdeme společně se syny. Byli jsme nadšení, že uvidíme naživo našeho oblíbeného hráče,“ vypráv.

Jenže bohužel, Rick u toho být nemohl…

Jen pár týdnů předtím se mu totiž od lékařů dostalo zprávy, která mu obrátila život vzhůru nohama. Onemocněl rakovinou. Okamžitě zahájil léčbu. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu ale nesmí navštěvovat lidmi přeplněná místa. Návštěva fotbalového stadionu tak nepřipadala v úvahu.

Rickovi tak bohužel opět nezbylo nic jiného než sledovat svůj idol jen na televizní obrazovce. Synové se však rozhodli svému tatínkovi dát velký dárek. Od chicagského klubu získali Shaqirim podepsaný dres s číslem deset.

Už to by udělal Rickovi obrovskou radost. To, co přišlo spolu s dresem, jej však dohnalo k slzám. „Ahoj Ricku, tady Shaq. Slyšel jsem, že jste můj velký fanoušek. Chtěl jsem vám poděkovat za vaši podporu. Bohužel jsi nemohl přijít na zápas, ale mám pro tebe dárek a doufám, že se jednou potkáme. Přeji ti jen to nejlepší, vrať se silnější!“ zaznělo z videonahrávky, kterou připravil přímo bývalý hráč Bayernu Mnichov či Liverpoolu.

Dojatý Rick měl k nečekanému překvapení jen slova díků. „Nevíš, jak moc to pro mě znamená, díky!“ vzkázal. A zápas? I v něm mu Shaqiriho výkon musel udělat radost. Přihrávkou se podepsal hned pod dva góly při vítězství Chicaga 3:2. „Je to nejlepší přihrávač, jakého jsem kdy viděl. Celkově vzato to byl úžasný den. Slovy nejde vyjádřit, jak moc to pro mě znamená,“ zakončil Rick.