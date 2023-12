Policisté po středečním fotbalovém utkání v Hradci Králové řešili napadení muže. Mělo k němu dojít nedaleko Malšovické arény. Muž skončil se zraněním v nemocnici.

Fanoušci na utkání MOL Cupu Hradec Králové - Slavia Praha. | Foto: Lubomír Douděra

Fotbalový zápas hradeckých Votroků s pražskou Slavií se neobešel bez problémů, které musela řešit policie. „Po skončení zápasu jsme prověřovali poznatky k napadení muže nedaleko Malšovické arény. Zraněný muž byl transportován do nemocnice,“ sdělila k případu policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

Policisté evidovali také odcizení šály, k němuž mělo dojít po skončení zápasu také v blízkosti stadionu. „Všemi okolnostmi těchto případů se dál zabýváme. Nad rámec výše uvedeného jsme nemuseli v souvislosti s konáním fotbalového zápasu řešit žádná vážnější protiprávní jednání,“ doplnila mluvčí.

Po skončení středečního zápasu policisté situaci na trase vedoucí na hlavní nádraží průběžně monitorovali a dohlíželi na veřejný pořádek i dopravu.

Pohár je pro Slavii důležitý

Obhájce trofeje nasměroval k výhře ve 109. minutě Nor Conrad Wallem a pojistku přidal v nastavení střídající Nizozemec Mick van Buren.

„Jsme strašně rádi, že jsme to zvládli. Pohár je pro nás důležitá soutěž. Je to soutěž o trofej a chceme dojít co nejdále,“ řekl asistent trenéra Pražanů Jaroslav Köstl. „My jsme samozřejmě strašně šťastní a jdeme dál za svým cílem.“

Kromě obhájce trofeje už dříve postoupili do čtvrtfinále i loňští finalisté ze Sparty. Los dalšího kola se uskuteční v pátek.