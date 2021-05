Zmatky kolem skutečného věku některých fotbalistů z Afriky, to není nic nového pod sluncem. Hlavně v mládežnických kategoriích to už tak nějak patří k místnímu folklóru.

Asi nejextrémnějším případem byl v 90. letech kapitán výběru JAR do 15 let, jemuž – jak se pak ukázalo – bylo ve skutečnosti 24 a studoval na univerzitě. Mimochodem: novinář, který to tehdy odhalil, pak čelil nařčení od hráčova otce z „nevlasteneckého“ chování.

Aktuální skandál kolem Guélora Kangy má ale jiné grády. Zkušený gabonský internacionál a bývalý sparťan, který dva roky patřil k nejbarvitějším postavám české ligy, má být údajně z Konga a navíc o pět let starší, než udává.

Kdy a kde zemřela Kangova matka?

Kauzu odstartovalo tvrzení fotbalové federace Demokratické republiky Kongo, podle níž je Kangova identita zfalšována. Oficiálně třicetiletý záložník se prý nenarodil v září 1990 v gabonském městě Oyem, ale v říjnu 1985 v Kinshase, tedy metropoli Konga, jako Kiaku-Kiaku Kiangana.

„Potvrzujeme, že v této věci probíhá vyšetřování,“ uvedla africká konfederace CAF s tím, že pokud se obvinění prokáže, hrozí gabonskému fotbalu tvrdý trest.

Kongo teď navíc přitvrdilo a přišlo s tvrzením, že Kangova matka zemřela už v roce 1986, podle jiných zdrojů dokonce 1985. Ale aby toho nebylo málo, objevily se i spekulace, že matka budoucího fotbalisty svou smrt jen fingovala a přestěhovala se do Gabonu, kde přijala novou identitu.

Boj dvou zemí o postup

Podle gabonských představitelů jde o výmysly, které mají poškodit jejich fotbalovou reprezentaci (za níž Kanga odehrál skoro padesát zápasů) a protlačit Kongo za každou cenu na Africký pohár národů. Tam se totiž z kvalifikační skupiny D probojovaly celky Gambie a právě Gabonu, zatímco třetímu Kongu postup utekl o jeden bod.

Pokud by Gabon dostal trest za neoprávněné starty bývalého sparťanského špílmachra, přišel by o všech deset uhraných bodů a na postupovou příčku by poskočili Konžané.

Obvinění odmítá i současný Kangův klub Crvena zvezda Bělehrad. „Věříme našemu hráči,“ uvedl srbský šampion. „Kanga hrál v Rusku i v Česku a nikde neměl nejmenší problémy. Podle nás jde jen o válku mezi dvěma africkými asociacemi, kde jde o postup na Pohár národů, a kterou Kanga odnesl,“ dodala Crvena zvezda.