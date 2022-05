O víkendu ale fyzicky skvěle vybavený záložník ze Senegalu chyběl. Důvod? Gueye odmítl nastoupit v utkání ve speciální sadě dresů s duhovou vlajkou, jež jsou ve Francii tradičně v předposledním kole oblékány na Den proti homofobii, který se slaví 17. března.

Na chlup stejný moment se stal i minulý rok, Gueye totiž vyznává muslimskou víru a z tohoto důvodu se vzdal nominace na zápas, který PSG hladce vyhrálo 4:0.Trenér Pařížanů Mauricio Pochettino sice pouze ve zkratce mluvil o tom, že dvaatřicetiletý Senegalec musel opustit mužstvo z osobních důvodů, řada činovníků PSG ale rozhodnutí Gueyeho potvrdila.

Sám fotbalista se k celé problematice i minulý rok odmítl vyjádřit.

? On World Day Against Homophobia, our jerseys will have the rainbow flag, symbol of peace and diversity of the LGBT movement.