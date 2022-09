Podle zahraničních médii byly záběry pořízeny na mejdanu, který se konal po sobotním utkání Juventusu s Římem. Partnerka Nedvěda, zpěvačka Dara Rolins je však přesvědčená, že video z večírku je staré.

Dřel na škváře, stal se legendou. Grande Paolo slaví padesáté narozeniny

„Je to minulost a byla bych blázen, kdybych to řešila víc, než je třeba. Každý máme minulost. A ta Pavlova je v rámci jeho soukromí až nudně ukázková. No co, tak má jako správná hvězda také nějaký průser,“ řekla Rolins pro ShowTime.

Kromě tanečku s polonahými dívkami se dostalo do éteru i video, na kterém se Nedvěd, evidentně posílený alkoholem, potácí po ulici.

Je jedno, jestli jsou záběry aktuální, nebo ne, každopádně ale zkazily slavnému fotbalistovi padesátiny. Místo highlightů jeho kariéry a gratulacím k jeho významnému jubileu je teď Nedvěd terčem vtípků.

A to je škoda.