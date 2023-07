Alex Král - 315 milionů korun (Slavia -> Spartak Moskva)

Alex KrálZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Alex Král je sice odchovancem Slavie, ale už jako dorostenec odešel hrát ligu do Teplic. Nejen díky své kudrnaté hřívě byl na hřišti k nepřehlédnutí a Slavia v roce 2019 prozíravě koupila nadějného středopolaře zpátky. A to se sešívaným vyplatilo. Za dalších osm měsíců, během kterých Král slavil v Edenu double a dostal se do reprezentace, už patřil Spartaku Moskva. Ruský gigant koupil Čecha za 315 milionů korun. V té době se stal druhým nejdražším hráčem z Česka.

Pak po něm zatoužil West Ham, kam Král odešel na hostování. U Kladivářů ale šanci nedostal a v Londýně se jeho raketový rozlet přibrzdil. Teď se snaží restartovat kariéru v Unionu Berlín.

