„Nejsmutnější jsme byli, když jsme neudělali baráž na mistrovství světa. Herně jsme nepropadli, ale statistika je neúprosná,“ vrátil se k největšímu zklamání uplynulého roku trenér Jaroslav Šilhavý.

Cíle jsme nesplnili, ale tým má velký potenciál, míní kapitán Souček

Hořké zklamání přišlo pro fotbalisty Česka už v prvním letošním duelu. Češi potřebovali uspět ve Švédsku v baráži, aby mohli pomýšlet na postup na světový šampionát. Na moderním stadionu v Solně však padli. Gól Jana Kuchty ze dvanácté minuty nebyl pro faul uznán a tuhá bitva se hrála bez branek až do prodloužení.

Střelecké trápení na obou stranách mohlo pramenit z absence hlavních útočných es Patrika Schicka a Zlatana Ibrahimoviće. Domácí se ale nakonec ve 110. minutě dočkali. Po rychlé kombinaci zakončil Robin Quaison a české naděje na postup zhasly. Na mistrovství světa do Kataru se však nepodívali ani Švédové. Ti v rozhodujícím duelu podlehli Polsku.

Šilhavý se udržel u kormidla

To v Česku se po neúspěšné baráži začalo mluvit o budoucnosti reprezentačního trenéra Šilhavého. „Já o tom nerozhoduji, nevím, jak to bude. Je mi proti srsti to po tomhle zápase řešit. Já jsem připravený na cokoliv,“ komentoval situaci bezprostředně po utkání sám kouč.

U kormidla nakonec zůstal a jeho výběr si místo boje o postup zahrál už jen přátelské klání s Walesem a z Cardiffu odjel s remízou 1:1. Jediný gól hostů vstřelil kapitán Tomáš Souček.

Národní tým poté vyhlásil jasný cíl pro zbytek ročníku – udržet se v elitní skupině Ligy národů, kde na český výběr ve skupině čekalo Portugalsko, Španělsko a Švýcarsko. A úvodní kroky ukázaly, že by cíl nemusel být nesplnitelný.

Šilhavý po Turecku řešil chyby i atmosféru. Nováčci mají šanci i v budoucnosti

Češi v Edenu porazili Švýcarsko 2:1 po trefě Jana Kuchty a vlastní brance Djibrila Sowa a bodovali i ve druhém utkání. Už ve 4. minutě otevřel skóre proti Španělsku Jakub Pešek a ve druhé půli vrátil domácím barvám náskok Kuchta. Hosté ale v 90. minutě srovnali a body se po remíze 2:2 dělily.

„Kdyby nám před zápasem někdo řekl, že budeme remizovat, tak bychom to brali všemi deseti. Po průběhu zápasu je ale škoda, že jsme dostali dva góly ke konci poločasů,“ litoval po utkání střelec první branky Pešek.

Debakl od Ronalda a spol.

Další zápasy už se pak české reprezentaci nevydařily. V Portugalsku prohrál Šilhavého výběr 0:2 a stejný výsledek zapsal po zlepšeném výkonu i ve Španělsku. Před letní přestávkou se tak reprezentace držela na třetím místě skupiny před Švýcarskem.

Další trhliny v plánu o udržení se však objevily hned v září. Šilhavého před zápasy trápil nedostatek středních obránců a hned další duel se jeho týmu hrubě nepovedl. Do sestavy se sice vrátil kanonýr Schick, ani on ale týmu nepomohl k lepšímu výsledku. Češi na Portugalce jasně nestačili a doma prohráli vysoko 0:4. Jednalo se o nejvyšší domácí porážku v historii samostatné reprezentace.

Černý o šťastném gólu: Byla to chyba gólmana. V minulosti jsem to trefil i lépe

Karty před posledním zápasem Ligy národů tedy byly rozdány jasně. Pro udržení v nejvyšší skupině soutěže museli Češi uspět ve švýcarském St. Gallenu. Výkon oproti utkání s Portugalskem byl lepší, rozhodly ale dva slepené góly ze 29. a 30. minuty. Schick sice snížil ještě před půlí, jenže další šance už hosté neproměnili. Například Souček neproměnil ani pokutový kop. Češi tak padli 1:2 a z elitní skupiny sestoupili.

„Mám smíšené pocity. Předvedli jsme velmi dobrý výkon, ale výsledek nás samozřejmě mrzí,“ nechal se slyšet reprezentační trenér, kterému i přes nesplnění cílů vyjádřil podporu předseda Fotbalové asociace České republiky Petr Fousek.

„Nejsem spokojený s tím, že tým klesl do úrovně B Ligy národů, tam však sestoupila i jiná věhlasná mužstva v čele s Anglií. To jen potvrzuje náročnost úrovně A. Sestup je také zapotřebí hodnotit v kontextu toho, že jsme nastupovali proti Portugalsku, Španělsku a Švýcarsku,“ uvedl.

Bez opor Slavie, Sparty a Plzně

Místo boje na nezvykle zimním mistrovství v Kataru tedy reprezentace zakončila rok dvěma přátelskými utkáními. Kvůli souběhu se zápasy MOL Cupu nedorazily opory z řad Slavie, Sparty a Plzně, proto bylo k vidění i několik debutů. Doslova snový zažil konkrétně Mojmír Chytil z Olomouce.

Ten proti Faerským ostrovům nasázel hattrick a dopomohl k jasnému vítězství 5:0. Díky svému galapředstavení se navíc rovnou stal nejlepším střelcem reprezentace v tomto kalendářním roce! Při premiéře se trefil také Patrizio Stronati a poslední gól zápasu obstaral Václav Černý.

Poslední utkání pak Češi sehráli před bouřlivou kulisou v tureckém Gaziantepu. Tam od 31. minuty ztráceli, krátce po změně stran ale srovnali díky šťastné trefě z dálky, o níž se postaral Černý. Soupeř ale v sedmdesáté minutě znovu odskočil, když nachytal střídajícího brankáře Tomáše Koubka ranou z úhlu.

Coufal bude na MS fandit Brazílii: Bude to jiné, když řadu hráčů znám osobně

Šilhavý v tomto roce opět hodně sázel na svoje osvědčené koně. Nejvíce minut odkopal obránce David Zima, který zasáhl do všech zápasů, druhý nejvytíženější pak byl kapitán týmu Tomáš Souček. Velký prostor dostali také další obránci Jakub Brabec a Vladimír Coufal, mezi brankáři toho nejvíce odchytal zase zkušený Tomáš Vaclík.

Na tato jména bude národní tým jistě sázet i příští rok, pro který má cíle jasně nastavené. Vrátit se do elitní skupiny Ligy národů a v kvalifikaci vybojovat postup ne evropský šampionát. To by mělo být snadné. V cestě budou stát fotbalisté Polska, Moldavsko, Albánie a Faerské ostrovy,a Češi by měli být po svých severních sousedech druhým největším favoritem skupiny.

Zůstat jen u postupových ambicí by nicméně byla chyba.