Bezbrankovou remízou si zkomplikovali boj o titul. Slávisté i přes mírnou převahu nedokázali překonat urputnou defenzívu Liberce. „Slovan patří do top pětky, nebo do top šestky a takové týmy se na vás vždycky vyhecují,“ říká obránce Alex Král.

Bylo to bojovné utkání s minimálním počtem šancí. Souhlasíte?

Je to tak, ale my jsme s něčím takovým počítali. Liberec dobře napadal, byl hodně agresivní. To jsme věděli a byli jsme na to připravení. Slovan patří do top pětky, nebo do top šestky, a takové týmy se na vás vždycky vyhecují.