Šestadvacetiletý reprezentant nasázel v loňské sezoně 24 gólů, což vzbudilo zájem slavných klubů, jako jsou Barcelona či dokonce hvězdami nabušeného PSG. Spekulovalo se i o zájmu Manchesteru City, které nakonec vsadilo na Haalanda, a to byla trefa do černého. Stejně jako v případě Barcelony a Lewandowského.

Cena českého drahokamu vystřelila na 50 milionů eur (1,2 miliardy korun). Vedení Bayeru však nechtělo o prodeji Schicka ani slyšet a útočníkovi dalo vylepšenou lukrativní smlouvu až do léta 2027. Navíc mu koupilo parťáka do kabiny Adama Hložka. Jenže Leverkusenu to nekape. Na úspěšnou sezonu Schick nedokázal navázat, na což doplácí celý tým, který se krčí až na třináctém místě.

Rapidní propad ceny

V sedmnácti soutěžních zápasech se vytáhlý hroťák zmohl jen na tři góly. Jeho hodnota se tak během podzimní části letošní sezony propadla o 12 milionů na současných 38 milionů eur (925 milionů korun) Schick v tomhle směru vévodí celé Bundeslize.

„Největší zklamání sezony,“ ulevil si jeden z fanoušků na adresu rodáka z Prahy.

Mimochodem, mezi sedmičkou hráčů, jejichž finanční hodnota utrpěla největší ztrátu, je pětice borců Leverkusenu. Hned za kritizovaným Schickem je spoluhráč Moussa Diaby, jehož cena klesla z 60 (1,5 miliardy korun) na 50 milionů eur.

Třiadvacetiletý francouzský křídelník loni Schickovi zdatně sekundoval, když vstřelil sedmnáct gólů. I on byl žhavým zbožím na přestupovém trhu, ale rozhodl se zůstat.

„Rozhodl jsem se, že budu dál hrát za Leverkusen. Udělám vše, co bude v mých silách, abych byl i nadále platným členem týmu,“ pravil Diaby, pro kterého byla největší motivací Liga mistrů.V té ale Bayer nepostoupil do vyřazovací fáze.

Ani mladému Francouzovi se letos už tolik nedaří, přesto Čecha zastiňuje. V jednadvaceti utkáních dokázal vsítit sedm branek.

V Leverkusenu si teď možná drbou hlavy, že Schicka s Diabym v létě neprodali. Od pohárových příček je dělí deset bodů a hlavně sedm soupeřů. Spasit je může triumf v Evropské lize. Letošní mizérii klubu z města ležícího na Rýnu už odnesl kouč Gerardo Seoane.

Od začátku října se snaží tým probrat „Lékárníky“ nováček mezi trenéry Xabi Alonso. Když přebíral Bayer, věřil, že Schick gólově procitne. „Patrik má kvalitu, je to osobnost. Má formu, jistě góly dávat bude,“ hlásil.

Jenže to se zatím nestalo. Po černé série šesti utkání pod Španělem bez výhry přišel zlom. V posledním utkání Leverkusen rozstřílel Union Berlín 5:0, ovšem Schick v sestavě vůbec nebyl. Má totiž opět problémy s třísly, se kterými byl v létě na operaci. A právě drobná zranění Schicka nejvíce brzdí. Letos na jaře měl zase trhlinu v lýtkovém svalu a vynechal několik týdnu.

Schicka proti Unionu dokázal zastoupit Hložek, který se radoval s premiérové trefy v Bundeslize. Další dva zásahy přidal Diaby. Snad se brzo vrátí na výsluní i Schick.