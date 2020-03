On-line ke koronaviru ZDE.

V ideálním případě zůstat doma, vycházet jen v nejnutnějších případech a nesdružovat se s lidmi. To jsou kroky k boji se šířící se nákazou nového typu koronaviru, ale současně je to přesně to, co nechce slyšet trenér snad žádného sportovního týmu.



Společné tréninky tak padají, a pokud nedostali hráči speciální pokyny, je na každém, jak přistoupí k individuální přípravě.

Po svém k tomu přistoupil Gino Van Kessel, útočník, kterého si mnozí ještě dobře pamatují z jeho působení v pražské Slavii. Reprezentant exotického Curacaa se oklikou přes další působiště vrátil na Slovensko, kde ale, podobně jako téměř po celém světě, řádí nový typ koronaviru. A Van Kessel je v karanténě.



„Když nemůžete opustit dům, ale musíte zůstat ve formě,“ řekl si sedmadvacetiletý rodák z nizozemského Alkmaaru a otázku tréninků vyřešil bravurně. Však se podívejte na video, jak se dá pracovat na vlastním těle doma, jen s pomocí malého množství čistícího prostředku a vody.