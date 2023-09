Newcastle v Lize mistrů? Pozdní přílet, pobodaný fanoušek a koupel v kanále

Pro Newcatle je to velká událost. Tradiční fotbalový klub ze severu Anglie se v úterý večer vrátil po dlouhých 20 letech do Ligy mistrů. Jenže tenhle slavnostní okamžik doprovázely komplikace. United přiletěli do Itálie k utkání s AC Milán se zpožděním, navíc v ulicích itlaské metropole byl pobodán fanoušek.