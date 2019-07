Důkaz číslo 1? Eden Hazard po předlouhých sedmi letech opustil Chelsea vstříc nové výzvě v Realu Madrid. Důkaz číslo 2? Z teprve devatenáctiletého Joaa Felixe udělalo Atlético Madrid třetího nejdražšího hráče světa.

A pak jsou tu další známá jména. Ovšem v jejich případě fotbalový svět spíš kroutí hlavou. Jsou totiž hráči, co si přestup doslova vytrucují. Podívejte se na Antoina Griezmanna, který si takto „vydupal“ transfer do Barcelony. O jeho přesunu na Nou Camp se spekulovalo už delší dobu. On sám řekl: „Je čas na novou výzvu.“

Osmadvacetiletý útočník sice po loňském triumfu na mistrovství světa prodloužil smlouvu s Atléticem do roku 2023, leč brzy se mu zachtělo jiného angažmá. „Budu hájit barvy Barcelony se vším odhodláním,“ hlásí posila ve videu na webu katalánského celku.

Jednání samotného hráče a Barcelony však vzbudilo spoustu emocí. Francouz totiž nenastoupil do letní přípravy v Madridu, ač stále patřil klubu. A dal tak jasně najevo: Buď přesun k „blaugranas“, nebo nic.

Nečisté vyjednávání

V souvislosti s Barcelonou bývá tento způsob přestupu v poslední době až příliš obvyklý… Rok 2011 Cesc Fabregas nenastoupil do přípravy Arsenalu, později podepsal smlouvu v katalánské metropoli. Rok 2017 - podobný případ, tentokrát v hlavní roli Ousmane Dembélé a Dortmund. Tentýž rok Phillipe Coutinho si vytrucoval odchod z Liverpoolu, když dokonce odmítal několik týdnů hrát zápasy.

A přesouváme se do současnosti. Griezmann už byl zmíněn, ale není jedinou hvězdou, která si chce přesun do Barcelony vydobýt nepříliš mile. Možná není moc překvapení, že řeč je o Neymarovi. Nejdražší hráč světa se v Paříži taktéž nehlásil na první trénink před novou sezonou. Na dotažení jeho přestupu se podle španělských médií pracuje. (PSG se náladového Brazilce rádo za balík peněz zbaví). To je rozdíl oproti Griezmannovi a Atléticu… Tam dojde na soud.

Výstupní klauzule Francouze totiž byla do konce června stanovená na 200 milionů eur, od 1. července už však podle nové smlouvy klesla na 120 milionů eur. A každý větší fanoušek ví, že Griezmann jednal o svém přestupu dlouho před tímhle datem… Barcelona však dotáhla přestup oficiálně až ve chvíli, kdy mohla ušetřit příjemných 80 milionů eur.

„Je očividné, že k dohodě došlo ještě předtím, než se výstupní klauzule redukovala. Proto se Atlético rozhodlo podniknout určité kroky, jak chránit svá práva,“ stojí v klubovém prohlášení.

Trucování naruby

Trable řeší také Arsenal: na předsezonní přípravu do USA odmítl odcestovat kapitán Laurent Koscielny. I on by rád po devíti letech zamířil za novou výzvou. Nicméně způsob, jakým tak činí, naštval i klubové legendy.

„Neukazuje to dobrý příklad. Čeká nás těžká sezona, mužstvo by mělo držet při sobě a kapitán odmítne jet na turné do Spojených států. Jak to asi vypadá? Po devíti letech úžasné služby si dost ničí svůj odkaz,“ prohlásil bývalý útočník Ian Wright.

Trucuje i Mauro Icardi (chce odejít z Interu Milán, ale jen do Juventusu). Kufry by si rád sbalil také Paul Pogba, nicméně tento Francouz, na rozdíl od svých zlobivých krajanů, vzorně naskočil v Manchesteru do přípravy. Jeho kroky by mohly vést do Madridu konkrétně do Realu. Jenže královský klub zatím řeší situaci okolo jiného hráče. Garetha Balea.

Velšský ofenzivní klenot už není pro Zinedina Zidana potřebným mužem. Naopak. Kouč jej nechce. Ovšem na přestup to nevypadá… „Mám ještě tři roky kontraktu. Pokud chtějí, abych odešel, musí mi vyplatit sedmnáct milionů eur za sezonu. Když ne, zůstanu. Klidně budu hrát jen golf,“ vyprávěl prý svým spoluhráčům.

Zdá se, že když si hvězdy postaví hlavu, kluby s nimi mají velmi těžké pořízení. Další dny a týdny ukážou, jestli se tentokrát trucování vyplatilo.