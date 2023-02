Jde o další pokus o prolomení tabu a zároveň poselství pro všechny gaye nejen ve fotbalové komunitě, kteří se bojí jít s pravdou ven. Janktovo veřejné přiznání k homosexualitě mělo okamžitý ohlas ve světě.

Jankto oznámil, že je gay. Psycholožka: Ukáže se, zda patříme do středověku

Český fotbalista dostal povzbudivé zprávy od evropských velkoklubů jako je Barcelona a Juventus nebo organizací FIFA a UEFA. Za Jankta se bez váhání postavila i brazilská hvězda Neymar.

„Je to důležitý den,“ reagoval slavný útočník Paris Saint-Germain. „Každý je svobodný a předsudky nesmí být důležité, ať už jde o homofobii, rasismus nebo jakoukoliv formu diskriminace,“ uvedl před středečním osmifinálovým utkání Ligy mistrů proti Bayernu.

Neymar zdůraznil, že každý člověk má svobodnou vůli a nemá se řídit podle většiny. „Každá lidská bytost by měla mít svobodu dělat, co chce,“ vzkázala brazilská superstar.

Fotbal versus "coming out". Gay má strach z fanoušků i spoluhráčů

Neymar paradoxně přede dvěma lety čelil trestnímu obvinění z homofobie. Do médií unikla na veřejnost, na které Brazilec vyhrožuje bisexuálnímu partnerovi své matky. „Někdo by mu měl narvat koště do pr…,“ nadává Neymar. Zároveň prohodí slovíčko "viadinho", což je v portugalštině hanlivé označení pro homosexuála. Za své chování se omluvil.