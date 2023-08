Během pondělního poledne to byla zpráva, která nadzvedla obočí řadě českých fotbalových fanoušků. Podle renomovaného serveru Transfermarkt byla pravděpodobnost přestupu hvězdného útočníka Neymara do Sparty dvaadvacet procent. Nakonec ale byly spekulace brzo zažehnány, jednatřicetiletý Brazilec našel angažmá v Saúdské Arábii, když se al-Hilál dohodl s Paris St. Germain.

Neymar přestupuje do Saúdské Arábie. | Foto: ČTK/AP/Leo Correa

Jedna velká přestupová sága je u konce. Ještě o víkendu chyběl v úvodním kole francouzské ligy brazilský útočník Neymar oficiálně kvůli nemoci, už tehdy ale agentura AFP přinesla zprávu, že svérázný Brazilec nezapadl do koncepce nového trenéra Paris St. Germain Luise Enriqueho.

V průběhu pondělního poledne se vše vyjasnilo. Neymar bude hrát v Saúdské Arábii, kde podepsal smlouvu al-Hilálem, podle britské BBC zaplatí movitý klub 90 milionů eur (2,16 miliardy korun), čímž překoná rekord tamní ligy.

Ještě před zprávou o přestupu Neymara do Saúdské Arábie svítila na renomovaném serveru Transfermakt hodně kuriózní věc. Kromě odchodu do al-Hilálu, totiž respektovaný web uvedl i jiné kluby, u kterých je pravděpodobnost přestupu. Mezi nimi byl například návrat do Barcelony, odchod do Realu Madrid či Interu Miami.

Mezi jednou z možností, u které svítila dvaadvaceti procentní šance, byla překvapivě i pražská Sparta.

Fanoušci Sparty reagovali rychle

Předpovědi serveru Transfermarkt jsou občas založené na pravdě, někdy jsou ale velmi úsměvné. A právě tak tomu bylo v tomto případě. Spekulaci velmi brzy zaregistrovali i fanoušci Sparty.

„Tak pokud by ho někdo naučil bránit, tak samozřejmě,“ napsal jeden z fanoušků. „Bereme, klidně jen na sezónu. Přestože je to sám mladík, tak pořád by měl co klukům kolem nabídnout zkušenosti k nezaplacení,“ přidal příznivec Letenských. „Do MOL Cupu na střídání by se hodil,“ glosoval vtipně další z fandů.

Neymar v Saúdské Arábii rozšíří počet hvězdných hráčů, kteří zamířili do exotického působiště za vidinou velkého výdělku. Již dříve získaly kluby z ropné velmoci například Cristiana Ronalda, Sadio Maného, Karima Benzemu či Rijáda Mahrize.