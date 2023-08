Brazilští fanoušci se zlobí na fotbalovou hvězdu Neymara, který přestoupil z francouzského Paris Saing-Germain do saúdskoarabského klubu Al-Hilal. Tento krok je hojně kritizován v médiích největší země Jižní Ameriky, emoce neskrývají ani Brazilci na sociálních sítích.

Brazilec Neymar bude hrát v Saúdské Arábie | Foto: Profimedia

Sportovní novinář Rodrigo Capelo má za to, že přestup zkrátí Neymarovu kariéru. V podcastu reportérky Natuzy Nery na brazilském portálu G1 Globo uvedl, že prvotřídní hráč se přesunul na rozvíjející se fotbalový trh. „Přestane hrát s nejlepšími hráči světa, přestanou jej trénovat nejlepší trenéři,“ řekl mimo jiné.

Jak dodal, z finančního hlediska je to s dvouletou smlouvou na 160 milionů eur (v přepočtu 3,85 milardy korun) pro Neymara výhodné, jako hráč ale půjde dolů. Saúdskoarabská vláda podle novináře do sportu investuje chytře. Podporuje tamní kluby, které nakupují slavné hráče. „Je to součástí projektu, který má dlouhodobě změnit image země,“ dodal.

Mohl kralovat Evropě

Brazilci jednatřicetiletému Neymarovi vyčítají, že opouští Evropu ve chvíli, kdy mohl starému kontinentu kralovat. Redaktor Eduardo Deconto na brazilském fotbalovém webu Trivela podotkl, že Brazilci měli totiž díky Neymarovi našlápnuto převzít trůn na evropské půdě, z níž saúdskoarabské kluby nedávno převzaly dvě další fotbalové hvězdy – Portugalce Cristiana Ronalda či Argentince Lionela Messiho.

To už ale nyní neplatí. Deconto si proto ve svém textu nebral servítky. „Přesun do Saúdské Arábie je pro ty, kteří se vzdávají všeho, čím mohli být. Zapomeňte na ambice být nejlepší na světě, být hlavním hrdinou v Lize mistrů a přeměnit svou sportovní kariéru v jednu z největších. Hlavním pozitivem přestupu je Neymarův zdravotní stav. Útočník za sebou nechává šest sezon, v nichž byla zranění spíš pravidlem než výjimkou,“ rýpnul si Deconto.

Připomněl, že podle německého portálu Transfermarkt měl od svého příchodu do PSG (v roce 2017) celkem osmadvacet zdravotních problémů – kupříkladu svalová zranění a zlomeniny. „Chyběl při 119 hrách. Chyběl 741 dnů, což je více než dva roky,“ doplnil.

Nejlepší kousky Neymara:

Zdroj: Youtube

Neymarovo jméno skloňují ve všech pádech také brazilští fanoušci, kteří mu spílají na sociálních sítích. Zmiňují třeba, že to udělal jen kvůli penězům, přičemž nevzal v potaz porušování lidských práv v Saúdské Arábii.

Výběr z fanouškovských tweetů publikoval například brazilský portál TNT Sports. Třeba zklamaný Christopher Bhering napsal: „Bránil jsem Neymare tvou špatnou volbu jít do PSG.“ Teď už ho ale prý bránit nemůže. Přestup do saúdskoarabského klubu označil za „skoro zradu“.

Fanoušek Marinho zase napsal: „Ti, kteří se chystají do Saúdské Arábie, tam jdou proto, že vědí o konci své kariéry či o tom, že nikdy nevyhrají Zlatý míč.“ Jedná se o ocenění udělované francouzským sportovním magazínem France Fotball. Z brazilských hráčů jsou jeho držiteli Ronaldo (1997, 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005) a Kaká (2007).