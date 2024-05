Ve středu ve 14 hodin oznámí trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek jména 26 hráčů, kteří budou v nominaci na Euro 2024 v Německu. Až do 7. června pak můžou přijít změny, než bude výběr definitivní. Jak by mohl tým pro mistrovství Evropy vypadat?

Trenér Ivan Hašek oznámí nominaci na Euro v Německu | Foto: se svolením CPA

Brankáři

Jindřich Staněk, Matěj Kovář, Vítězslav Jaroš

Stejná trojice jako při posledním srazu. Ivan Hašek má na tomto postu na výběr. Formu mají také Václav Hladký či Martin Jedlička. Zkušenosti zase Tomáš Vaclík, který pomohl k záchraně ve druhé španělské lize celku Albacete. Tito tři však pravděpodobně zůstanou pod čarou, ač by se zkušenosti Vaclíka, který byl připraven přijmout roli trojky, hodily.

Obránci

Vladimír Coufal, Tomáš Holeš, David Douděra, David Zima, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí, David Jurásek, Jaroslav Zelený, Martin Vitík/Tomáš Vlček

Do nominace se velmi pravděpodobně vrátí někteří hříšníci z Belmonda. Měl by v ní figurovat Vladimír Coufal, naopak Jakub Brabec bude nejspíš chybět. Ze stoperů dostanou přednost Tomáš Holeš, Ladislav Krejčí a Robin Hranáč. Reálné je, že i přes nepřesvědčivé jaro ukáže Ivan Hašek také na Davida Zimu. Je pravdou, že třeba utkání v Norsku zvládl dobře.

Naopak pod čarou zůstane jeden z dvojice Tomáš Vlček, Martin Vitík. Největší otazník byl na levé straně. Jistě by měl jet David Jurásek. Poté se trenérský štáb rozhodoval mezi Jaroslavem Zeleným a Matějem Rynešem. Zelený může zastávat také pozici stopera, i proto to bude pravděpodobně nakonec on, kdo na turnaj odcestuje.

Záložníci

Tomáš Souček, Antonín Barák, Michal Sadílek, Lukáš Provod, Ondřej Lingr, Václav Černý, Pavel Šulc, Matěj Jurásek, Lukáš Červ

Tomáš Souček je největší jistota. Zcela určitě jej doplní Antonín Barák a Michal Sadílek. Chybět by neměli ani Lukáš Provod, Ondřej Lingr, Václav Černý či Pavel Šulc. A poslední dvě místa? Adeptů by bylo několik - Dominik Janošek, který byl nejproduktivnějším hráčem Bredy ve druhé nizozemské lize, Lukáš Kalvach, Alex Král či Lukáš Sadílek.

V zákulisí se mluví o překvapivé nominaci na Euro Lukáše Červa, takže ten pravděpodobně zaujme pozici středního záložníka. Posledním nominovaným pak vzhledem k postu a možnosti naskakovat jako žolík může být mladý Matěj Jurásek, ač ani on neměl zářné jaro.

Útočníci

Patrik Schick, Tomáš Chorý, Adam Hložek, Mojmír Chytil, Jan Kuchta

V útoku je stálice Patrik Schick. Ten má nominaci jistou, vypadnout by mohl pouze v případě zdravotních problémů. Vzhledem k typologii by měl na Euro jet také Tomáš Chorý. Zbývají tři místa pro čtyři hlavní adepty. Ivan Hašek by měl podle Deníku upřednostnit trojici Adam Hložek, Mojmír Chytil, Jan Kuchta a pod čarou zůstane nejlepší střelec české ligy Václav Jurečka.