Kdo čekal aspoň trochu odvážnější design, ten je zklamán. Žádný wow efekt… Nové dresy české fotbalové reprezentace jsou zase fádní. Národní trikot pro mistrovství Evropy v Německu postrádá originalitu. Firma Puma fanoušky opět zklamala.

Fotbalová reprezentace představila kolekci dresů, ve kterých Češi nastoupí na letním Euru. Domácí dres v tradiční červené barvě má v sobě zakomponovaného dvouocasého lva, odvozeného od tradičního znaku země. Klasická bílá venkovní varianta je pak vzpomínkou na legendární národní tým z roku 2004. A i v ní se objevuje motiv dvouocasého lva jako hrdé vyjádření týmového ducha a spolupráce. Novinkou je jeden vodorovný pruh na zádech.

„S novými dresy jsem velice spokojený. Spojují tradici a odkaz českého týmu s nejmodernějšími technologiemi a v propracovaném designu je řada detailů, které hráče i fanoušky zaujmou,“ chlubil se na slavnostním odhalení generální ředitel společnosti Puma pro střední a východní Evropu Jan Sochor.

Jenže u fanoušků s tím moc nepochodil. Ti nejsou z nových dresů nijak odvázaní. Nuda, šeď, marnost. Tahle slova se skloňují nejčastěji. Na sociálních sítích převládá velké zklamání.

„Nudný a bez nápadu. Na fotbal český repre to tedy sedí náramně…,“ rýpl si na platformě X oblíbený účet Neobjektivní Novinář. „Originální jak triko z Lidlu,“ přisadil si jeden z fanoušků.

Výrobce dresů to schytává

Češi nejsou tak originální jako třeba Belgičané. Jejich druhá sada pro Euro s bleděmodrým trikem s bílým límcem a hnědými trenkami je odkazem na slavného kresleného reportéra Tintina.

Výrobce dresů to od lidí schytává. „Puma se zas předvedla… strašný,“ reagoval další. „Ta Puma je fakt marná,“ opakovalo se ve stejném duchu.

Ne všechny komentáře jsou negativní. „Není to hrozný, ale chtělo by to už nový impulz a lepší nápady, což už Puma očividně není ochotna nebo schopna dodat…“ Nebo: „Mně se líbí. Jsou jednoduché a nemají moc rušivých prvků.“

Za pozornost stojí příspěvek designera Karla Hejkala, experta na slovo vzatého, jenž mimo jiné spolupracoval na novém logu fotbalových Teplic či dresech florbalové Sparty. „Červený nevypadá zle. Jen mám pocit, že doba je dál. Od repre dresu fanoušek čeká něco navíc, speciálního, leč Puma to nedoručuje. Vrstvená textura lva, ukřičená modrá, fádní druhý dres… špička a originalita jsou jinde. Sada je lepší než předchozí, to je však smutné měřítko.“

Kritika na letošní dresy není tak silná jako v roce 2019. Tehdy způsobila rozruch venkovní sada v zelené barvě lipového listu svobody, která připomínala spíš limetkovou.