Fotbalista Václav Kadlec má za sebou obnovenou premiéru ve velkém fotbalu. Někdejší sparťanský útočník, který se v týdnu upsal FK Mladá Boleslav, odehrál v jeho dresu v sobotu dopoledne utkání za rezervní tým proti béčku Jablonce. Jeho premiéra v modro-bílých barvách však trvala necelou půlhodinu.

Ve 29. minutě se boleslavský útočník rozběhl za nakopnutým míčem a poté se už jenom chytl za zadní stehenní sval a následně musel vystřídat. „Jde o svalové zranění. Rozsah zatím neznáme, ale důležité je, že se nejedná o zranění kolena. Píchlo ho ve svalu, tak jsme ho hned vystřídali,“ komentoval nepříjemný moment kouč boleslavského béčka Martin Mrvík.

V sestavě Kadlece nahradil David Komárek, který byl poté u první boleslavské branky, když vystihl Vošahlíkovu riskantní rozehrávku, předložil míč Jiráskovi a ten otevřel skóre.

I bez Kadlece na hřišti se ve druhém poločase děly zajímavé věci. V 78. minutě nejprve na 1:1 vyrovnal Ali-Abubakar, aby se o minutu později zapsal do statistik jiný z jeho spoluhráčů. Nepovedený zápas korunoval Vošahlík, když nevybíravě sestřelil Mužíka a s červenou šel do sprch dříve než ostatní.

Rozhodující moment zápasu

Rozhodující moment zápasu přišel v 88. minutě, kdy zápas rozhodl David Pech. Ten při oslavě gólu běžel nakopnout rohový praporek, za což viděl od sudího Hlaváčka žlutou kartu. A protože byla druhá, zápas také Boleslav dohrávala v deseti. Závěr si už ale pohlídala a slaví výhru 2:1.

„Byl to celkově vyrovnaný zápas. Chvíli jsme byli lepší my, chvíli soupeř. Nám pomohl krásný gól na konci prvního poločasu, mohli jsme jít do kabin klidnější,“ hodnotil zápas kouč Mrvík. A pokračoval: „Postupem času ale měl na vrch Jablonec a vypracoval si tři slibné šance. Chleba se pak lámal v poslední čtvrt hodině, kdy nejprve domácí zaslouženě vyrovnali, ale vzápětí šli do oslabení. My jsme ale dobře zvládli přesilovku.“

A co řekl Pechovi za zbytečné vyloučení? „Ptali jsme se ho, jestli zapomněl, že má žlutou, ale on měl obrovskou radost z gólu, tak prostě v emocích slavil. Takže jsme mu trošku vyčinili za červenou, ale hned jsme ho pochválili za gól. V zápase už ta červená nic neřešila, hráli jsme oba celky v deseti. Víc nás mrzí, že dostane trest a nebude moct hrát v příštím kole.“

FK Jablonec B - FK Mladá Boleslav B 1:2 (0:1)



Branky: 78. Ali-Abubakar – 43. Jirásek, 88. Pech. Rozhodčí: Hlaváček. ŽK: 0:2. ČK: 79. Vošahlík – 89. Pech. Diváci: 250. Boleslav B: Lichtenberg – Moravčík (81. Novotný), Mužík, Leitl, Kadlec (28. Komárek), Pech, Coňk, Vlk, Bejbl, Hönig (90. Tichý), Jirásek.