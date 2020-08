Každý fanoušek už asi tuší: řeč je o sázkové kanceláři.

Tady se hraje jiný zápas: zaměstnanci predikují výsledky, stanovují kurzy. Jak vypadá práce od stolu, kdo by měl vyhrát titul ve fotbalové lize a proč nemá smysl sázet na Spartu?

Tohle všechno se dozvíte z dvojrozhovoru pro Deník: za Fortunu odpovídali hlavní bookmaker Michal Hanák a sportovní expert Roman Kovařík.

Začíná další fotbalová sezona a každý fanoušek v Česku teď dumá: Kdo vyhraje titul? Jak to vidíte vy?

Michal Hanák: Slavia. Asi není o čem diskutovat.

Roman Kovařík: Bohužel, je to tak.

Proč to slovíčko bohužel?

Roman Kovařík: Oba jsme sparťané. Z toho je jasné, že poslední období nám velkou radost nepřineslo.

Vzpomněl jsem si na loňský rok, kdy jste ve Fortuně před sezonou na titul Slavie vypsali kurz 1,66:1. Mělo to ohlas?

Michal Hanák: Vím, kam míříte. Byl to nízký kurz, na české scéně historicky nejnižší. Kdybychom se drželi statistiky, tak byl vyšší. Ale my sledovali další ukazatele: finanční situaci, sílu kádru, trenéra.

Letos je to podobné, znovu favorizujete partu z Edenu, druhá by podle vás měla skončit Plzeň. Jak na tenhle názor reagují sázkaři?

Roman Kovařík: Přestože je tam vyšší kurz než loni, teď 2:1, tak triumf Slavie hraje snad devadesát procent lidí. Vypadá to, že ani sparťanští sázkaři už svým nevěří.

Jsme znovu u „vaší“ Sparty. Zkuste mi říct, co se vám na ní nezdá.

Roman Kovařík: Já to teď otočím a začnu tím, co se jim podle mě povedlo. Posílili dobře. Hráči jako Ondřej Čelůstka a Ladislav Krejčí přinesou zkušenosti, to by mělo být znát na stabilizaci a výsledcích. Výhodou by bylo to, kdyby šli rovnou do skupiny Evropské ligy, protože jindy na ně po vyřazení padla deka. Ale co vidím jako problém, to je trenér Kotal.

Sparta bude mít brzy nového trenéra

Opravdu? Na jaře se zdál jako důležitá postava…

Roman Kovařík: Jenže to, co udělal, je málo. Podívejte se na trendy. Nagelsmann, Guardiola. Tuchel, Klopp – všechno progresivní trenéři. On nikoliv. Já s oblibou říkám: Sparta nemá o tolik horší kádr než Slavia, ale onen rozdíl dělá trenér.

Michal Hanák: Zatímco Trpišovský má velký vliv, Kotal tým nemá moc kam posunout.

Můžete mi dát nějaký příklad?

Roman Kovařík: Třeba styl. Sparta nově zkouší hru na tři obránce, což není systém, se kterým by v naší lize někdo oslnil. Nikdo, zvlášť u nás, s tím nepochodil. I proto myslím, že brzy uvidíme na Letné nového trenéra. Třeba za rok?

Když je řeč o trenérech… Dá se vsadit na to, kdo bude jako první odvolaný?

Michal Hanák: Rozhodně. Vypisujeme to každý rok.

Roman Kovařík: Mám pocit, že to vypadá na kouče Jarábka. Dává to logiku. Karviná znovu obměnila kádr a schytali na úvod dost nepříjemný los. Jinak… Na Kotala je tam kurz 16:1, vyhazov Trpišovského nebo Guľy má hodnotu 40:1.

Dá se tipovat i nejlepší střelec či brankář s největším počtem nul. Jsou tyhle speciální sázky oblíbené?

Roman Kovařík: Zájem tu je, díky všemožným statistikám máme nové možnosti. Shrnul bych to, že je to zajímavý doplněk.

Michal Hanák: Doplním to: nás to baví, ačkoli jdeme proti sofistikovanějším expertům a ne vždy trefíme správný kurz. Ale ty náběry nejsou tak velké.

Ještě abychom neopominuli Plzeň… Co se od ní dá čekat?

Roman Kovařík: Guľa má výhodu, že už se seznámil s českým prostředím, jde za ním kabina… Ale obecně mi přijde, že Viktorka najíždí na úsporný režim. Tady bych to viděl na boj o druhé místo.

Michal Hanák: Oni razí cestu levně hráče koupit a pak je draze prodat.

Roman Kovařík: Spousta týmů teď po koronaviru začala šetřit. Jablonec, Baník, nováčci.

Začali šetřit i sázkaři?

Michal Hanák: Část lidí přestala sázet, pravidelní klienti si našli jiný sport. Hodně se hrál stolní tenis.

Slavia přinášela sázkařům úspěch

A částky za vsazený tiket se zmenšily?

Michal Hanák: Průměr na tiket klesl.

Pojďme k vám osobně. Jak často se bookmaker a expert dostanou ke sledování zápasu? Nebo sledujete jen sestřihy a statistiky?

Michal Hanák: Přiznám se, že moc času na to už nemám. Naposledy jsem viděl kousek, jak Bayern smetl Barcelonu. Liga mistrů, to bývá svatý večer, kdy mě i manželka musí nechat na pokoji.

Roman Kovařík: Já mám potřebu vidět toho co nejvíc. Obvykle tak dvanáct utkání za týden. Někdy se kouknu do exotiky, třeba na nejvyšší bangladéšskou soutěž.

Zpátky do Česka. Na jaké další ligové týmy se ještě rádi díváte?

Michal Hanák: Jablonec, Mladá Boleslav. Zaujala mě taky Příbram, díky příchodu Pavla Horvátha.

Roman Kovařík: Přidal bych ještě Liberec.

A teď mi řekněte: Kdo stál Fortunu nejvíc peněz? Myšleno na jakém klubu sázkaři vyhrávali.

Michal Hanák: Slavia. Až na ten vstup do jara… Prohry s Bohemkou a se Slováckem, tam se spousta lidí spálila. Ale celkově byli sázkaři na sešívaných úspěšní, naproti tomu na výsledcích Sparty jsme spíše vyhrávali my.

To se mi hodí, protože se chci ještě vrátit k otázce z úvodu. Je Slavia opravdu top favorit?

Michal Hanák: Snad se to neotočí proti mně, ale já říkám, že ano. Sázka na Slavii se podobá investici do zlata.

Roman Kovařík: Trefné přirovnání.