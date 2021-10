Čtyřiapadesátiletý trenér uvedl, že se nechal očkovat, aby chránil lidi okolo a ne sebe. Podle něj je očkováno 99 procent jeho svěřenců a nikoho z nich nemusel přesvědčovat. Minulý týden britská média informovala, že jen sedm z 20 klubů Premier League má naočkovanou většinu hráčů.

"Když řeknu, že jsem očkován, ostatní lidé říkají: Jak mi můžeš říkat, že bych se měl nechat očkovat? Přitom je to trochu jako řízení pod vlivem alkoholu," řekl Klopp.

"Asi všichni jsme se už dostali do situace, že jsme si dali jedno nebo dvě piva a říkali si, že pořád zvládneme řídit, ale podle zákona nesmíme, tak neřídíme. Ale tento zákon tu není proto, aby mě chránil, když vypiju dvě piva a chci řídit. Je to kvůli ochraně všech ostatních, protože jsem opilý. Ten zákon akceptujeme," konstatoval kouč, který vyhrál s Liverpoolem Ligu mistrů i anglický titul.

Klopp nebere očkování jako omezení svobody. "Nechápu, proč by to mělo být omezení svobody, protože pokud ano, pak také zákaz pití a řízení je omezením svobody,“ řekl. "Nechal jsem se očkovat, protože se o sebe starám, ale ještě víc o všechny kolem sebe. Pokud ho (covid-19) dostanu a trpím: moje chyba. Pokud to dostanu a roznesu to na někoho jiného: moje chyba, ne jejich," dodal.